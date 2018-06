Advierten a patinadores, skaters y runners sobre el peligro de utilizar la costanera como pista de práctica

Tras un accidente vial en el que una mujer que se trasladaba en patines, en contramano, fue atropellada por un auto, desde la Secretaría de Movilidad Urbana indicaron que las acciones son preventivas pero que no hay normativa en este sentido.

Ante la falta de algunos espacios para la práctica de disciplinas como el patinaje, el skate o running, los correntinos se vuelcan a la costanera y hacen uso de la calzada como pista, y tras el accidente vial El Litoral consultó al secretario de Movilidad Urbana, Jorge Sladek, quien dijo que “de día el personal de Guardia Urbana advierte a todas aquellas personas que practican este tipo de actividades sobre la peligrosidad de circular en contramano y sin los elementos de seguridad”.

“Nos queda sólo advertir, ya que no contamos con una bicisenda u otros sectores para que puedan hacerlo, más allá de los skaters que cuentan con el parque Mitre y el Cambá Cuá”.

Se debe señalar que si bien muchos deportistas eligen correr o caminar por la acera, otros lo hacen por la calzada argumentando que muchas veces deben cortar el ritmo o la velocidad que vienen llevando porque hay familias instaladas con silletas o también porque el espacio en algunos trechos es ocupado por los carritos de comida ubicados a la vera del río.

En cuanto a normativas existentes en este aspecto, el funcionario comunal dijo que “nosotros sólo podemos advertir, es acotada nuestra acción porque no contamos con una legislación en este sentido. Lo único que hacemos es prevenir”.

Los elementos de seguridad con los que deben contar “son casco, rodilleras y coderas, necesarios para este tipo de deportes”, recomendó Sladek.