Al igual que hace dos años, una tabacalera despidió a varios trabajadores en Goya

A dos años de los últimos despidos, el miércoles ocho trabajadores de la planta tabacalera Massalín Particulares de Goya fueron cesanteados y desde el sector productivo analizarán la situación.

La noticia habría despertado preocupación en la comunidad local, al considerar recientes despidos en industrias de Bella Vista y Esquina, aunque no se conocieron mayores precisiones de lo ocurrido en Goya.

Desde el sector sindical confirmaron a El Litoral que “hubo ocho trabajadores despedidos”. Seguidamente indicaron que “hasta el momento ninguno se acercó al Sindicato”, y anticipó que “posiblemente en las próximas horas haya alguna reunión, estamos esperando que regrese el Secretario General a la ciudad para poder evaluar la situación, saber bien los detalles de lo ocurrido y qué pasos se darían”.

Por otro lado el interventor del Instituto Provincial del Tabaco (IPT), Cristian Vilas, dijo a este matutino que “no estoy en Goya, me enteré por los medios, no tengo más datos”, por lo que indicó que “mañana (hoy) averiguaré para tener precisiones”.

En tanto Power Noticias advirtió que “quienes trabajan en esa empresa no saben si los despidos continuarán”.

Antecedentes recientes

Durante mayo de 2016, cuatro trabajadores fueron despedidos de la firma citada.

En aquella oportunidad, se debió a la incorporación de nueva tecnología que reemplazó el trabajo manual de operarios.

“Se sumaron tres robots y cinco máquinas denominadas keypack, que reemplazan al trabajo manual de varias personas por turno, por lo que la empresa decide no sostener esa mano de obra y despide”, había manifestado a la agencia Telam uno de los empleados cesanteados hace dos años atrás.

Además, había comentado que la firma tabacalera en 2014 “trajo a prueba un robot que se superpone a trabajos que se hacen manualmente y funcionó sin problemas, por lo que recientemente incorporaron dos más, que reemplazan a nueve trabajadores, a razón de tres por turno”.

Por este y otros motivos, la Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina había declarado el “estado de alerta” a nivel nacional ante los despidos ocurridos en el sector por posibles nuevos despidos.