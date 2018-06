Ari Paluch: “Muchas veces por ser gracioso, piola o seductor, actué mal”

A siete meses de las denuncias de acoso sexual por parte de varias mujeres, Ari Paluch (56) publicó una carta abierta en la que pide perdón. A finales de octubre, el periodista fue denunciado por la productora de A24 Ariana Charrúa por haberle tocado la cola después de que le sacara el micrófono. La primera reacción de Paluch fue justificarse y contraatacar: “En vez de hacerle un ‘give me five’ (chocar las manos) toco su cadera y me voy, y me doy cuenta de que habría tocado un lugar más intimo, y enseguida le digo, ‘disculpá’. He sido difamado”. Frente a las fuertes repercusiones negativas, a los pocos días, acordó su salida del canal. Además de Charrúa, luego se sumaron varias ex compañeras.

Marginado también del espectro radial, Ari se recluyó y ayer, en el Día del Periodista, decidió hacer un mea culpa en una extensa carta abierta, publicada en Infobae. En el texto, Paluch afirma: “Quisiera expresar mis más sinceras disculpas a aquellas personas que se sintieron acosadas laboralmente por mí. Muchas veces en el afán por resultar gracioso, piola, seductor o simpático, producto de inseguridades e ingenuidades, actué mal, a la hora de proferir dichos desafortunados, altivos y carentes de cortesía”, dijo.