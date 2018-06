Del Potro es semifinalista y alcanzó su mejor ranking

Casi un partido nuevo de tenis jugaron ayer Juan Martín Del Potro (5º preclasificado) y Marin Cilic (3º) en el estadio Suzanne Lenglen. Después de la suspensión por lluvia durante el primer set del choque de cuartos de final de Roland Garros, la acción continuó y el argentino se hizo gigante. Se impuso por 7-6 (5), 5-7, 6-3 y 7-5 para no sólo meterse en semifinales: también será, desde el lunes, al menos, el número 4 del ranking mundial.

En la reanudación no había tiempo para hacer adaptación. Estaban 5-5 en el tie break y el que salía más despierto se llevaba el set inicial. “Delpo” ganó el punto con su servicio y en el siguiente el croata dejó una derecha en la red para provocar el primer grito fuerte del tandilense.

Pero en el segundo la paridad volvió a ser la del jueves. Y aparecieron los quiebres, esos que no habían asomado en el primero. Delpo rompió el saque de Cilic una vez, pero su rival lo hizo en dos ocasiones para terminar ganando el parcial por 7-5.

En una de esas ocasiones, el argentino se enfrentó con un espectador que lo estaba molestando, al que insultó sin tapujos luego de cometer una doble falta. Eso derivó en una queja al umpire y también en el ingreso de un supervisor.

En el tercero, empezó despierto Cilic y aunque la “Torre de Tandil” logró levantar dos break points, el número 4 de mundo quebró y luego confirmó su saque, no sin antes darle una chance a “Delpo”, para ponerse 2-0. Después, con el 3-1 a su favor, el croata contó con un par de oportunidades de break. Pero allí se despertó la bestia argentina.

Del Potro levantó esa situación, mantuvo su saque y arrasó con Cilic, que empezó a sumar errores no forzados al por mayor. Le quebró dos veces y le ganó el set por 6-3, inesperado por lo que había sido el comienzo del parcial.

El cuarto set volvió a encontrar la paridad del primero. Pero en este sí habría quiebres. En el undécimo game, Cilic cayó nuevamente en sus propios errores y le permitió a Del Potro sacar para ganar el partido. Y así fue. Se impuso por 7-5 y se metió en semifinales de Roland Garros por segunda vez en su carrera (la otra vez fue en 2009).

Como premio, además de boleto, se lleva un gran cambio en el ranking. Con la victoria logró ascender, por lo menos hasta ahora, al cuarto puesto, igualando su mejor marca histórica. Su última vez en esa ubicación fue en febrero de 2014.

Ahora, el argentino tendrá la chance de vengar a Diego Schwartzman, ya que deberá medirse hoy ante Rafael Nadal. La otra semi será entre el italiano Marco Cecchinato y el austríaco Dominic Thiem.