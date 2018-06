El Gobierno ofreció un 5% pero la CGT amplió las exigencias antes de un paro

El consejo directivo de la CGT entró ayer en un cuarto intermedio hasta el martes próximo antes de determinar la convocatoria o no a una huelga general y aseguró que la protesta dependerá de que ese día, durante un nuevo encuentro con los funcionarios, el Ejecutivo ofrezca “respuestas positivas” a un petitorio de cinco puntos.

La conducción nacional de la CGT deliberó ayer durante varias horas en la sede de Azopardo al 800 y emplazó al Ejecutivo a que el martes próximo responda de forma positiva a un petitorio de cinco puntos que presentó en la Casa de Gobierno.

La CGT exigió “una norma concreta que evite los despidos y suspensiones en los sectores público y privado durante seis meses; la reapertura de las paritarias ya cerradas y sin limitaciones -también para las que aún se discuten-; la eliminación del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría para abonar el aguinaldo; la devolución total y urgente de los fondos de gastos de salud de las obras sociales sindicales y la firma de un compromiso para que no se produzcan cambios en la Ley de Contrato de Trabajo”.

Los voceros gremiales de la central obrera aseguraron esta tarde a Télam que, de no mediar una respuesta positiva a esas demandas, el consejo directivo de la CGT deliberará nuevamente desde las 16 del próximo martes para decidir una huelga nacional.

En el encuentro de ayer participaron todos los integrantes de la conducción, quienes informaron respecto de “los temas y alcances de la reunión mantenida durante la mañana en Gobierno con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Ernesto Leguizamón”.

Un comunicado de la central sindical firmado por Jorge Sola, secretario de Prensa y Comunicación, indicó que Dujovne informó ayer sobre “el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, y sostuvo que el funcionario aseveró que ese convenio “no afectará los intereses de los trabajadores y los derechos de la seguridad social”.

“Dujovne también indicó a la representación gremial los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Mauricio Macri firmó respecto del trámite abreviado para homologar un aumento adicional del 5 por ciento para las paritarias cerradas en valores diferentes a la inflación contemplada para este año”, señaló la CGT.

La central obrera denunció “la situación social, económica y laboral de la ciudadanía, acuciada por la inflación, la pérdida de empleo y la caída del poder adquisitivo”.