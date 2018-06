Investigan asesinato de un hombre en la costa del río

Pesquisa. Por el momento, no hay detenidos.

Un hombre de 25 años fue hallado muerto en el barrio Virgen de los Dolores. Para los investigadores se trata de un homicidio. Por el momento, no hay detenidos.

La víctima fue identificada como Walter Horacio Sánchez, quien presentaba una herida de arma blanca en la zona de la cara posterior del tórax (espalda).

Vecinos de la zona fueron los que alertaron a la Policía, pero cuando los efectivos llegaron, el individuo ya había fallecido. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense a fin de practicarle la correspondiente autopsia médico-legal.

Desde el Departamento de Relaciones Institucionales señalaron que el hecho se produjo en la noche del miércoles, alrededor de las 23.15, cuando a través del 911 se informó que había un hombre gravemente herido en la bajada de la costa del río Paraná. Se presume que se produjo una pelea en la que mataron a Sánchez, quien habría sido atacado por la espalda. El sitio donde se cometió el crimen es una zona oscura.

Ayer, los investigadores se entrevistaron con los familiares de la víctima para saber si tenía problemas con alguna persona o en los últimos tiempos había sido amenazado.

Uno de los vecinos, que socorrió al joven, relató a Radio Dos que “se escuchó una fuerte voz que decía auxilio, ‘¡ayuda!’, y salimos todos los vecinos a socorrer a este joven, pero ya estaba sin vida cuando lo llevamos al sector de las viviendas. Inmediatamente, vino la fuerza policial, pero el muchacho ya estaba sin vida”, se lamentó el hombre, a la vez que agregó que “no pudimos ver quiénes fueron, porque es muy oscuro este lugar. No alcanzamos a ver nada, solamente escuchamos la voz de pedido de auxilio”. Finalmente, el vecino del barrio Virgen de los Dolores se lamentó por el hecho de, desgraciadamente, no haberlo podido salvar.