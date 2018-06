Maradona se pone a punto en Cali para comentar el Mundial

Diego Maradona permanece internado en una clínica de la ciudad colombiana de Cali con el objetivo de ser tratado de una inflamación en la rodilla derecha y también para un chequeo general de su estado de salud antes de iniciar su tarea como comentarista de la Copa del Mundo de Rusia para la televisión venezolana.

“Maradona tiene un bloqueo y una inflamación de la rodilla derecha; estamos atentos a hacerle un procedimiento no quirúrgico que consiste en drenar la inflación y colocar factores de crecimiento autónomo con una tecnología bastante novedosa”, explicó el médico ortopedista colombiano Germán Alberto Ochoa.

El campeón del mundo de México 1986 no quiere sufrir inconvenientes durante el Mundial: “Es un tema de puesta a punto del funcionamiento de sus articulaciones para el próximo viaje a Rusia, en unos cinco o seis días”, agregó Ochoa, quien hace una década lo trató por una lesión en la rodilla izquierda.

Maradona empezó una dieta para bajar de peso y llegar en las mejores condiciones no sólo al Mundial, sino para poder cumplir con sus obligaciones.