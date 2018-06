Mayor uso de la capacidad industrial

Ante de la crisis cambiaria de mayo, el uso de la capacidad instalada en la industria creció en abril más de tres puntos interanual respecto de igual período del año pasado, al ubicarse en 67,6 por ciento, impulsada fundamentalmente por el sector metal básico, la refinación de petróleo, productos minerales no metálicos y papel y cartón, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Respecto a marzo pasado, abril marcó un incremento de ocho décimas en el cotejo intermensual, debido a que durante el tercer mes del año el uso de la capacidad instalada fue de 66,8%.

En el cotejo interanual, los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron industrias metálicas básicas (88,6%), refinación del petróleo (78,4%), productos minerales no metálicos (74,2%), papel y cartón (73,1%), sustancias y productos químicos (72,4%) y productos del tabaco (69,2%).

En tanto, los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general de la actividad fabril fueron productos alimenticios y bebidas (65,0%), productos de caucho y plástico (61,8%), edición e impresión (58,6%), industria automotriz (55,8%), la metalmecánica excepto automotores (55,4%) y productos textiles (52,3%).

En abril, el bloque que presentó el mayor nivel de utilización de la capacidad instalada fue el de las industrias metálicas básicas (88,6%), superior incluso al registrado en abril de 2017, cuando se ubicó en 73,6%.

La actividad de este sector fue impulsada principalmente por la demanda de productos siderúrgicos para la construcción, la industria automotriz y la demanda de sectores energéticos.

En tanto, los productos minerales no metálicos presentaron un nivel de utilización de la capacidad instalada de 74,2% en abril, superior registrado en igual mes de 2017, cuando se ubicó en 71,0%.

La actividad de este sector se explicó en la mayor producción de cemento y otros materiales de construcción.