Por el frío intensifican el trabajo para asistir a las personas en situación de calle

Cuando la temperatura desciende, la supervivencia de los que duermen en la calle se torna más difícil por el frío y la deficiencia de calorías causada por las carencias alimenticias. En este contexto, organizaciones sociales, de la Iglesia y del Estado intensifican la asistencia en la ciudad.

“Tenemos un esquema de trabajo articulado con las organizaciones, los refugios y los municipios. Estamos atentos ante cada situación, contamos con un equipo técnico que articula trabajo en red para solucionar, por ejemplo, la comunicación entre los que recolectan donaciones y los que las necesitan. Además de esa logística, ofrecemos colchones, camas y calzados a los refugios cuando los requieren y contención sanitaria ante algún problema. En estas fechas, se intensifican las actividades por el frío, pero en verano también por las lluvias”, detalló a El Litoral, el secretario de Desarrollo Humano e Igualdad, Diógenes González.

Desde Desarrollo Humano explicaron que el número de personas sin hogar es fluctuante; no obstante, González indicó que el último invierno, el refugio “Mi Cristo Roto” llegó a brindar asistencia a unas 70 personas que aceptaron la ayuda.

Además, destacó que en todos los casos la contención es otorgada a quienes desean recibirla. “En la ciudad, tenemos el refugio que recibe a la gente, que siempre llega de de forma voluntaria, no podemos obligar a nadie. En general, las personas mayores de edad son las que aceptan la asistencia. Incluso, muchas de ellos se dirigen directamente al Geriátrico, entidad con la que estamos trabajando”, detalló el secretario de Desarrollo Humano.

Además, recordó que si alguna persona se encuentra en situación de calle y necesita ayuda, se puede llamar al 911; o bien consultar por las redes sociales a Desarrollo Social.

Por otra parte, aclaró que los menores de edad no pueden vivir en situación de calle y ante estas circunstancias se debe dar aviso a Desarrollo Social. “Los niños y niñas no pueden vivir en situación de calle, si esto sucede, los mayores estarían violando la ley. Cuando detectamos estos casos, se ordena la protección de los niños en los hogares. Hasta ahora, no tuvimos casos”, indicó el funcionario.

Solidaridad

Mientras tanto, desde diferentes iglesias de la ciudad programaron acciones solidarias para brindar contención a las personas que se encuentran en situación de calle. Tal es así que desde el grupo “Buen Samaritano”, que funciona en la Catedral y la parroquia San Francisco, iniciaron una colecta de abrigos y continúan dando cenas comunitarias en plazas de la ciudad.

Asimismo, la Iglesia Evangélica Bautista también organizó acciones benéficas. “Vimos que muchas personas no tenían nada para comer y pasaban frío, así que se nos ocurrió hacer comidas los miércoles y viernes para entregarles a los que viven en las plazas de la ciudad. Comenzamos este miércoles, dimos 50 porciones y nos quedamos cortos, así que trataremos de sumar más ingredientes. También entregaremos abrigos”, expresó Leila una de las organizadoras de la movida solidaria.

Del mismo modo, la Iglesia Adventista a través del grupo “Ayuda Urbana” también organiza viandas que se entregan a quienes necesiten o bien estén en situación de calle.

De esta forma, se articulan acciones en la ciudad para brindar contención a quienes, por diferentes motivos, no cuentan con un techo para vivir.