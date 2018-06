“Bilardo no se murió de casualidad”

El hermano de Carlos Bilardo reveló que el síndrome de Hakim Adams pudo haber terminado con la vida del director técnico campeón del mundo con la Argentina, aunque ahora se recupera y en los próximos días sería dado de alta.

Bilardo permanece internado desde el jueves 31 de mayo en una clínica porteña luego de ser operado por una hidrocefalia crónica del adulto (síndrome de Hakim Adams) por una dilatación ventricular en su cerebro.

“Carlos se encuentra bien. En cuatro o cinco días vuelve a casa. Por suerte ya está fuera de peligro. Tuvo un pico de presión y alergia en la lengua. No podía comer ni tragar. No se murió de casualidad”, explicó Jorge Bilardo.

El hermano del reconocido DT dio además una precisión fuerte, que podría conllevar una denuncia por mala praxis: “Casi se muere por el medicamento que le dieron en la Fleni”.

“Carlos está en una sala común en el Sagrada Familia. Cuando vuelva a casa va a poder seguir con su vida normal”, agregó en diálogo con El Mundo FC.

El ex entrenador albiceleste, de 80 años, no tuvo un buen año a nivel laboral debido a que la radio para la cual trabajaba decidió sacar del aire su histórico programa, que llevaba 22 años en el dial.