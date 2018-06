“Estamos junto a él en este duro momento”

El defensor del seleccionado argentino, Cristian Ansaldi, hizo referencia a la salida del futbolista del West Ham -que sufrió una lesión ligamentaria- y, por otro lado, reconoció que el equipo “llegará en momentos óptimos” para la preparación mundialista.

“Por suerte, estamos unidos y se ve en todos lados. Pero lo bancamos y estamos a su lado, apoyándolo y en un momento muy duro”, reconoció el actual futbolista en declaraciones a Espn, luego de la rotura de ligamentos de la rodilla derecha del ex River, Manuel Lanzini.

Por otra parte, el ex Newell’s se refirió a su actualidad en un esquema de Jorge Sampaoli donde aparece como un futbolista polifuncional.

“Estamos trabajando, puliendo detalles o dudas y llegaremos en momentos óptimos en el equipo y vemos al técnico que no tiene dudas de nada”, analizó.

“Ahora, estoy de lateral derecho y en otro momento de central, pero ahora lo hago por esa banda. Siendo zaguero, no puedo pensar en irme (NdR: al ataque) y al estar de lateral estamos para defender y ser sorpresa”, cerró.