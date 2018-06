Schwartzman: “Fueron dos semanas increíbles en Roland Garros”

Diego Schwartzman, quien alcanzó los cuartos de final en Roland Garros y se marchó eliminado por el español Rafael Nadal, dijo ayer que vivió "dos semanas increíbles" y que su experiencia fue "positiva" para lo que resta del año.

"Fue un gran Roland Garros para mí, viví dos semanas increíbles y me llevo muchas cosas positivas que seguramente me servirán en lo que resta del año", comentó el "Peque" en diálogo con TyC Sports en Barcelona, ya que pasó a saludar a los jugadores del seleccionado argentino que se preparan en la ciudad catalana para el Mundial de Rusia 2018.

Schwartzman, ubicado en el puesto 12 del ranking mundial de la ATP, fue eliminado en los cuartos de final de Roland Garros por el español Rafal Nadal hace apenas 24 horas, con un marcador de 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2 en un partido que comenzó a jugarse el miércoles y debió ser postergado a raíz de la lluvia que afectó a París.

“ Vengo a ver a los chicos de la Selección. Soy amigo de Dybala, de Kun Agüero y de Willy Caballero. Porque muchas veces pasa que entre los deportistas argentinos te terminas conociendo. Si yo estoy en la ciudad de alguno de ellos o cerca los voy a visitar”, señaló el tenista.

En dialogo con TyC Sports, Schwartzman contó lo que vio de la lesión de Lanzini: “Justo estaban haciendo una jugada. Lanzini salió, giró, y se quedó en el piso agarrándose la rodilla”. El tenista, también explicó cómo se sentían el plantel: “Yo me saqué fotos con todos. Igual, se respira un clima distinto por lo de Lanzini”, concluyó el Peque.