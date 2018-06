Susana habló de su exabrupto sobre Tinelli

“No soy cibernética, no sabía que apretabas un coso que dice ‘vivo’. Lo tenía en la mano hasta que me empezaron a sonar todos los teléfonos para avisarme”, justificó Susana Giménez sin dar detalles de por qué dijo que Marcelo Tinelli “no era un tipo querido”, mientras recalcaba que ella tuvo un 41% de votos, contra un 15% del conductor y un 15% de Mirtha en la entrega de los Martín Fierro de la gente.

“De Tinelli no digo nada malo porque es el hombre más popular de un ciclo exitoso. Yo estaba con mi arquitecto que me felicitó y preguntó por los porcentajes de esa noche. Le empecé a contar, pero cada vez que toco ese teléfono de miércoles… hago algo espantoso”, se quejó.

Sus declaraciones surgieron en Rosario, donde concurrió al lanzamiento de un juego de casino con su nombre. También le preguntaron por el color del vestido de su nieta, Lucía Celasco, en apoyo a la despenalización del aborto. “Fue casualidad. Quería ese color de vestido desde hacía tiempo. El tema del aborto es un tema muy difícil para hablar en este contexto”, respondió a la prensa.