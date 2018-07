Tras la eliminación del Mundial de Rusia, en octavos de final, Javier Mascherano, uno de los referentes de este plantel confirmó su alejamiento de la Selección Nacional y dijo que la derrota ante Francia “te rompe la ilusión”.

“Nos hicieron muchísimo daño. Nos costó levantarnos por momentos. Dimos todo hasta el final, no hay nada que reprocharnos. En lo personal, a partir de ahora seré un hincha más”, afirmó en declaraciones a la televisación oficial.

“Teníamos controlado el juego hasta que nos hacen un gol de otro partido”, dijo Mascherano en referencia al 2 a 2 de Benjamin Pavard.

“A partir de ahí, nos costó levantarnos. A veces te vacías y hay que aceptar que el rival es mejor. Esperemos que todos los chicos puedan lograr lo que uno no pudo”, expresó.

Consultado si esta eliminación puede significar el final de ciclo de otros futbolistas, Mascherano pidió que “sigan insistiendo porque la verdad que de eso se trata la vida”.

“Es hora que ellos sigan para adelante. La verdad es que esta eliminación te rompe la ilusión”, cerró.

Mascherano, que en la actualidad juega en el Hebei Fortune de China, puso punto final a una carrera que le valió ser el futbolista con más partidos en la Selección, con 147 duelos y el segundo con más juegos en un Mundial, tan sólo con uno menos que Maradona.

Con pasado en las juveniles desde la sub 15, el santafesino debutó en la mayor el 16 de julio de 2003, en un amistoso frente a Uruguay, con la particularidad de que todavía no había jugado por primera vez en la Primera de River.

Mascherano, que había anticipado antes de Rusia que esta competencia iba a ser su última con la camiseta albiceleste, fue sparring en Japón 2002 y jugó Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Además, ganó dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y