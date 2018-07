Abigeato: demoran a cuatro sujetos dentro de un campo

Cuatro sujetos fueron demorados dentro de un campo en Monte Caseros, en un operativo que se llevó a cabo en el marco de la lucha contra el abigeato.

El hecho sucedió en la zona rural de esa ciudad alrededor de las 20 del jueves y el operativo lo llevó a cabo el Priar, quien sorprendió a los sospechosos que adujeron ser cazadores, aunque no exhibieron armas ni elementos que acrediten tal actividad.

“Recibimos un llamado telefónico donde una persona manifestaba observar la actitud sospechosa de cuatro sujetos atravesando campo abierto, motivo por el cual se hace el desplazamiento del personal policial en dos vehículos y en la búsqueda de estos individuos se puede llegar a identificarlos dentro de un campo, propiedad particular de una persona que se reserva el derecho de identidad” explicó en diálogo con MonteCaserosOnline el Oficial principal Walter Maciel, jefe del Priar.

Agregó que “los sospechosos argumentaron que estaban realizando caza, pero no obstante a ello, y teniendo en cuenta que no contaban con la autorización de los propietarios ni encargados del lugar y al no poseer elementos que acrediten que fehacientemente estaban realizando dicha tarea se procedió a iniciar causas contravencionales”, amplió el efectivo añadiendo que los sujetos permanecen, por cuestiones de jurisdicción, detenidos en la comisaría de distrito primera de Monte Caseros.