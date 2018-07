Cestos para colocar desechos de canes carecen de bolsitas

A casi dos años de la aprobación de la Ordenanza Nº 6.475, que establece sanciones para los propietarios o guardianes de mascotas que no recolecten los desechos de estos, se puede observar la presencia de heces en diversos espacios públicos, incumpliendo así la normativa establecida.

Además, cabe mencionar que la ordenanza contempla que los infractores deberán abonar multas que oscilan entre los $1.036 y $2.590, en caso de no respetarla.

En relación con esto, en Mendoza se aprobó una resolución, similar a la que rige en nuestra ciudad, pero con multas que oscilan entre los $5.060 y los $12.650. En este contexto, El Litoral visitó ayer la plaza La Cruz y Libertad, lugares pioneros en cuanto a la instalación de los cestos (que contienen bolsas para la recolección de las heces caninas), y pudo constatar que las estructuras se encuentran en perfectas condiciones, pero carecen del material para que los propietarios puedan contribuir al cuidado de la limpieza del espacio verde.

Y si bien cuando se reinauguraron las obras en la plaza Libertad, el compromiso de proveer las bolsitas fue asumido por un comercio próximo, en el lugar se comprobó que sólo una de las cinco estructuras contaba con una sola bolsa, pero para colocarla en el cesto no para uso particular.

Y si bien en el predio se observaron algunos espacios sucios, en los cestos había paquetes de diferentes colores denotando que, ante la faltante, algunos ciudadanos toman sus precauciones.

En tanto que en la plaza La Cruz, las cinco estructuras dispuestas en el lugar no contaban con las bolsas y sólo dos contenedores habían sido ocupados, mientras que los otros parecían simples adornos del paseo.

Asimismo, en ambas plazas se pudo observar una importante cantidad de canes que, junto con sus dueños, disfrutaban del espacio público que carece de control y provisiones en materia sanitaria a fin de preservar la limpieza del lugar.

Por último, es necesario advertir que también se encuentra vigente la Ordenanza 6.448 desde junio del 2016, la cual establece la difusión de campañas de concientización sobre recolección y disposición adecuada de residuos de mascotas en espacios públicos.