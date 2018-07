Cortes y subas en la tarifa de energía jaquean a las personas electrodependientes

El caso de Marcos Daniel Gómez, el niño de 11 años con electrodependencia al cual le quitaron la tarifa social para la energía eléctrica, reflotó en los medios de comunicación la situación en materia legislativa de las personas con esta condición. La Ley de Electrodependientes que les garantiza el servicio fue aprobada por el Congreso a mediados del año pasado, la Legislatura de Corrientes dio el visto bueno a la misma, pero el Ejecutivo finalmente vetó dicha adhesión.

Más allá de que algunos diputados y senadores consideran que este tachado no es válido por haber sido realizado más tarde del tiempo establecido por la Constitución provincial, lo cierto es que la reglamentación no está vigente en Corrientes, y esto genera más complicaciones para las personas que deben abonar por un servicio de energía eléctrica que, según advierten, cada vez es más caro y con cortes continuos.

En la provincia no existe un registro de cuántas personas son las que sobreviven gracias a la energía eléctrica, de hecho, la semana pasada en Diputados se presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno se encargue de realizar un relevamiento. Para Nidia Duarte, la madre de Marcos Gómez, son varias las familias que conviven con personas electrodependientes, y que entre ellos se conocen por cruzarse usualmente en dependencias comunes para trámites, como la obra social, la Dpec (Dirección Provincial de Energía de Corrientes) o los hospitales.

“Conozco cuatro familias que tienen algún integrante electrodependiente como lo es mi hijo”, señaló Duarte a El Litoral, y destacó que “todos estamos en una situación complicada porque las boletas de luz vienen cada vez más caras”. “Algunos inclusive están peor, y optaron por ‘engancharse’ para asegurarse el servicio, que también se corta a cada rato”, agregó.

Cuando a la familia de Marcos se le quitó la tarifa social, a fines de 2015, pagaba 300 pesos por factura consumiendo entre 1.000 y 1.100 kwh bimestrales. Por la misma cantidad, la boleta de julio de este año le llegó con el importe de $1.506. Para abonar los meses anteriores debieron vender cosas, y de hecho tuvieron un corte de energía por falta de pago, lo cual para su hijo puede ser mortal.

Las interrupciones del servicio son uno de los problemas más frecuentes, y que también son advertidos por Claudia Mori, mamá de un chico electrodependiente, quien también conoce a otras familias en su misma situación. “Hay cortes de suministro por cualquier razón que fuera, y deberían asegurar lo mejor posible el servicio”, indicó a este medio.

Describió que si bien “yo trabajo y, mal que mal puedo llegar a solventar con dificultad algunos meses”; “las facturas, creo que eran de diciembre y enero, vinieron de casi 4.400 pesos”. “Es mucho y no me puedo dar el lujo de no pagar porque mi hijo necesita el servicio, pienso que en estos casos por lo menos debería haber una tarifa más accesible”, añadió.

Acceso a la tarifa social

En su página web, la Dpec detalla cuáles son los requisitos para acceder a la tarifa social, y también brinda el formulario para anotarse al beneficio (ver infografía). De igual forma, desde el organismo habían explicado la semana pasada que hubo un recorte de adjudicatarios en 2016 debido a una reestructuración por parte de Nación, y que por ello hubo familias que quedaron sin la tarifa.

Ante la publicación del caso de Marcos, la Dpec se comprometió a rever los expedientes del mismo, confirmaron la situación y prometieron restablecer el beneficio a su familia.

Asimismo, en Corrientes hay jurisprudencia favorable para aquellas personas que necesiten el acceso a la energía eléctrica por enfermedad. Según consta en el archivo del Centro de Información Judicial (CIJ), en 2012 “el Juzgado Civil y Comercial N° 7 hizo lugar una Acción de Amparo presentada por la Defensoría de Pobres y Ausentes N° 2, en representación de la madre de un menor discapacitado con graves problemas respiratorios a quien la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) le había cortado el suministro eléctrico”.

El caso corresponde a una mujer de San Cosme que manifestó “habitar en la misma casa desde hacía 23 años, ser viuda hace 11, tener un hijo discapacitado de 13 años y trabajar como empleada doméstica, vendedora ambulante y hacer ‘changas’”. La Justicia amparó para que se condone la deuda del inmueble, y prohibió también “el corte del suministro de energía por estrictos motivos de salud y humanitarios del cual depende la vida y salud del menor, que padece severos problemas respiratorios”.