Cumple de Richard Davy

Entre otras muchas cosas, el periodismo suma amigos. Esos que llegan a la Redacción, vaya a saber por qué. Pregunta que no se hace. Incógnita que nunca se despejará, porque no vale la pena.

Hay amistades que tienen su valor. Inconmensurable, sobre todo cuando se trata de alguien cálido, afectuoso, amable. Positivo en todo momento.

Es el caso de Richard Davy, un chico con síndrome de Down que, con sus movimientos, amistad y envidiable memoria, nos deleitaba diariamente con su visita. Durante años recorrió de a pie y en ómnibus desde su barrio Santa Rosa hasta nuestro diario. Pero con espíritu de periodista, también lo hacía con los otros medios, donde cosechó muchos amigos.

Con decenas de pesadas carpetas de oficina y papeles donde hacía sus dibujos, era incansable. Caminaba y caminaba, mientras seguía sumando amigos.

Desde hace un tiempo, por lógicas razones de la edad -en estos días cumplió 50 intactos años- ya no ambula. No nos visita, pero siempre está entre nosotros. Cuando alguno lo visita o lo llama por teléfono, se le ilumina el rostro. Y pregunta por todos y cada uno, con nombre y apellido, merced a su intacta y saludable memoria.

Richard Davy es un ser especial, un amigo del periodista, un amigo de todos, de esos amigos sensatos y emotivos.

¡Feliz cumple, amigo Richard, por muchos más! Sos uno más de nosotros.

Roberto Capará

Fotos: gentileza