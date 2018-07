Decomisan 500 kilos de droga de un vehículo de alta gama

En el límite entre Misiones y Corrientes, la policía de la vecina provincia decomisó media tonelada de marihuana en un vehículo de alta gama.

Integrantes de una patrulla de Seguridad Vial estaban apostados sobre la Ruta Nacional 12 casi ex 213 (acceso al barrio el Porvenir 2), cuando notaron que una camioneta Sangyong modelo Musso, evadió el puesto e ingresó por una calle de tierra hacia la provincia de Corrientes.

De manera inmediata se inició una persecución del rodado hasta el paraje Ojo de Agua, donde la camioneta fue abandonada por su conductor en un barranco.

Se constató que dentro del vehículo había bolsas arpilleras, que contenían paquetes con envoltorios color marrón.

Con intervención del Juzgado Federal, la División Criminalística de la Unidad Regional 10 y la Dirección Toxicomanía se confirmó que había 717 panes de marihuana, cuyo peso arrojó 472, 585 kilogramos.

El aforo aproximado es de 13.350.000 pesos.

Los datos oficiales revelan que la Policía de Misiones en ese lugar interceptó la camioneta que transportaba 700 panes de marihuana.

De acuerdo con lo informado de manera oficial, el vehículo de alta gama fue abandonado por un narco que evadió el control de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, ubicado en ruta By Pass y ex provincial 213.