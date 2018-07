Ferro derrotó a Boca Unidos y quedó como único puntero

En el partido destacado de la jornada sabatina, Ferroviario venció a Boca Unidos 1 a 0 con gol conquistado por Lucio Gómez cuando el juego disputado en cancha del Verdolaga expiraba. Con este resultado trepó al primer lugar de la tabla de posiciones de la División A en el torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol, luego de una cosecha de dos triunfos y un empate al cabo de tres fechas.

El juego le había presentado opciones a ambos equipos y finalmente el desnivel llegó cuando parecía que el partido iba terminar en reparto de puntos. A los 45 minutos Cristian Da Silva en su intento por frenar un remate de Lucio Gómez tocó la pelota con la mano y el árbitro Javier Magnago no dudó en cobrar penal. Desde los doce pasos el propio Gómez estampó el 1 a 0 definitivo con un disparo fuerte, abajo a la derecha, al rincón opuesto del elegido por el arquero Aurirrojo Dante García.

El resto de los partidos de ayer por la tercera fecha de la División A terminaron en igualdad. En el interior, en el estadio Mbayá Soto de San Luis del Palmar, el local empató con Lipton 1 a 1. En un duelo en cancha de Libertad el marcador también resultó 1 a 1 entre San Jorge y Sportivo Corrientes. Finalmente en el estadio de Lipton, y por idéntico resultado, se repartieron puntos entre Quilmes y San Marcos.

Ascenso

También ayer se jugaron algunos partidos de la Primera B, en este caso por la segunda fecha.

En cancha de Lipton, Peñarol derrotó a Dr. Montaña por 3 a 2. En Libertad, Defensores de Torino sorprendió a Robinson, al que venció 3 a 1.

Mientras que en cancha de Alvear se jugaron dos partidos: Deportivo Empedrado le ganó 2 a 1 a Rivadavia y el local no pudo con Invico y perdió en su propia casa por 3 a 0.

Se completa hoy

Esta tarde se cerrará la actividad del fin de semana de la Liga Correntina.

Por la tercera fecha de la División A, sobresale el duelo de “Deportivos”, entre Popular y Mandiyú, en cancha de Alvear. El “Popu” de triunfar, igualará la línea de Ferroviario en el primer puesto del torneo.

También se completará la segunda fecha del certamen de la Primera B.

Hoy

Cancha de Huracán

14:00 Alumni vs. V. Raquel (1° B)

16:00 Cambá Cuá vs. Soberanía (1° A).

Cancha de Mburucuyá

15:30 Mburucuyá vs. Curupay (1° A).

Cancha de Alvear

14:00 Sacachispas vs. Independiente (1° B).

16:00 Deportivo Popular vs. Deportivo Mandiyú (1° A).

Cancha de Libertad

14:00 Barrio Quilmes vs. Talleres (1° B).

16:00 Libertad vs. Santa Catalina (1° B).