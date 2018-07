Fin de un ciclo: Argentina cayó ante Francia y quedó eliminada

Francia le dio la estocada al seleccionado argentino. Ayer en Kazán le ganó por 4-3, para terminar con el sueño albiceleste en el Mundial de Rusia 2018 y avanzar a los cuartos de final del certamen.

El resultado final no guarda relación con la superioridad que los Blues mostraron en gran parte del encuentro, y si no hubo más diferencia fue porque después del cuarto gol bajaron las revoluciones, algo que sobre el final le pudo haber costado caro.

Desde el inicio del partido se observaron dos cosas: que Francia complicaba a Argentina con la velocidad y verticalidad de sus delanteros, y que Jorge Sampaoli, le erró una vez más en el campeonato a la estrategia táctica puesta en práctica.

No se jugaban diez minutos cuando Mbappé -imparable para los argentinos- fue derribado por Mascherano, y el tiro libre ejecutado por Griezmann sobre la barrera, fue devuelto por el travesaño, ante un Armani que sólo atinó a mirar cómo se salvaba su arco.

Dos minutos más tarde, Francia recuperó una pelota en defensa y salió rápido de contraataque. El balón fue para Mbappé, que se llevó a la rastra a media defensa argentina y cuando ingresó al área fue derribado por Rojo. Penal que Griezmann transformó en gol para poner arriba al equipo dirigido por Deschamps.

Argentina no supo cómo reaccionar. Al igual que en todo el torneo tenía el manejo de la pelota, pero no podía lastimar ante un rival que defendía por momentos con todos sus hombres en el propio campo, pero que cuando recuperaba el balón era mucho más punzante.

Luego de pasar por un par de zozobras, el equipo albiceleste encontró el gol en el único remate franco al arco del primer tiempo. Banega encontró destapado a Di María de frente al arco, y el zurdazo del jugador del PSG desde afuera del área hizo estéril el vuelo de Lloris.

Con poco y nada, Argentina se fue al descanso con una igualdad que poco hizo para merecer.

En el amanecer del complemento, y tras la ejecución de una pelota parada luego de una inspirada jugada de Di María, el balón le cayó a Messi, que hizo un rodeo en el área para rematar al arco. En el camino, Mercado desvió la trayectoria y descolocó a Lloris para poner al conjunto argentino arriba en el marcador.

Pero Francia no tardó en recomponerse y encontró rápidamente respuestas. Hernández desbordó por izquierda, Tagliafico no pudo despejar, y Pavard que acompañaba el ataque por el otro sector, sacó un misil que se metió en el ángulo superior derecho del arco argentino.

El seleccionado nacional siguió dando ventajas atrás, y Francia lo aprovechó con un Mbappé que no perdonó. Primero, recogiendo un rebote tras un nuevo desborde y centro de Hernández, para escapar por izquierda y definir de zurda abajo, y luego para sacarle rédito a otro contraataque fatal, recibiendo la descarga de Giroud para meter la pelota contra el palo derecho del arquero argentino.

En once minutos, el seleccionado francés dio vuelta el marcador, convirtiendo 3 goles. Sin embargo, los dirigidos por Deschamps levantaron el pie del acelerador, y Argentina fue con más vergüenza deportiva que fútbol en busca de la heroica. Cuando se jugaba tiempo de descuento, Messi lanzó un centro que el ingresado Agüero cabeceó de pique al suelo para poner un descuento que no alcanzó.

Para Argentina fue la eliminación en un campeonato en el que no estuvo a la altura del plantel que posee, donde pasó sufriendo y con mucha suerte la fase clasificatoria, marcando, a la vez, el final de un ciclo. Del otro lado, está Francia, que con un equipo joven y sobrio, ya está en cuartos de final, y se anima a soñar en grande.