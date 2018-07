Italia y Malta vuelven a enfrentarse por un bote con 59 inmigrantes

Un barco de rescate salvó el sábado a 59 inmigrantes en el mar costa afuera de Libia, e Italia dijo inmediatamente que no los recibirá, en un nuevo enfrentamiento con Malta y aumentando las tensiones entre los gobiernos europeos por la inmigración.

Entre los inmigrantes a bordo del Open Arms, un barco operado por la organización benéfica española Proactiva Open Arms, había cinco mujeres y cuatro niños, dijo Riccardo Gatti, jefe de la misión italiana de la organización.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, líder del Partido de la Liga Norte de derecha, dijo que no habrá ninguna excepción a su política de negarse a permitir que barcos humanitarios atraquen en Italia y agregó que Malta era el puerto de escala más cercano.

“Pueden olvidarse de llegar a un puerto italiano”, escribió en Twitter.

El ministro del Interior de Malta, Michael Farrugia, replicó en Twitter que el rescate había tenido lugar más cerca de la isla italiana de Lampedusa que de Malta y le dijo a Salvini que “deje de dar información falsa y de involucrar a Malta sin ningún motivo”.

Gatti dijo a la emisora de radio italiana Radio Radicale que entre los inmigrantes a bordo hay palestinos, sirios y guineanos, y que todos estaban en buenas condiciones.

Luego le dijo a Reuters que Open Arms no había recibido autorización de ningún país para atracar y que no sabía dónde llevarían a los migrantes.

El miércoles, Malta permitió que el barco humanitario alemán Lifeline atracara en La Valeta con 230 inmigrantes a bordo, después de que estuvo en el mar durante casi una semana luego de la decisión de Italia de cerrar sus puertos a barcos de rescate operados por organizaciones no gubernamentales.