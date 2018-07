Jorge Sampaoli: “No es un fracaso, es una frustración”

El director técnico de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, consideró que “no es un fracaso “la eliminación de Argentina del Mundial y agradeció a los futbolistas del equipo nacional que hicieron “lo imposible” por poder estar en el Mundial. En la conferencia post partido el entrenador dijo, además, que “es muy doloroso”, pero no considera renunciar.

Sampaoli sostuvo que no evalúa renunciar al cargo, al responder de este modo la primera pregunta que le formularon durante la conferencia de prensa que brindó después de la derrota por 4 a 3 frente a Francia en Kazán, por los octavos de final del certamen.

“Es muy doloroso quedar fuera de la Copa del Mundo por el esfuerzo que hicieron los jugadores que dejaron todo en la cancha y no pudieron alcanzar lo que vinimos a buscar”, aseveró.

Consultado sobre si la eliminación lo hacía replantear su continuidad al frente del equipo albiceleste -tiene contrato hasta 2022-, Sampaoli dijo: “Para mí, el hecho de estar acá, de elegir un lugar donde estoy y quise estar, no me hace evaluar eso”.

El DT habló incluso de “temple” para seguir adelante y subrayó: “Siento una gran frustración. Venía con una gran ilusión de que la Selección argentina podía ganar el partido, pero esto me fortalecerá como entrenador desde el aprendizaje”.

“No es un fracaso, es una frustración”, manifestó, y añadió: “Quiero agradecerle mucho a este grupo de jugadores que hizo lo imposible por estar acá representando al país y también dar un agradecimiento a la AFA”.

Agregó que era necesario ponderar un “diagnóstico verdadero para establecer lo que viene de cara al futuro” del conjunto albiceleste, sin dejarse llevar por el “exitismo”, ni por el dolor de una derrota.

Tras las versiones sobre las que consensuaba la formación del equipo con los futbolistas más experimentados del plantel, el entrenador dijo que “las gestiones” durante los partidos “son de los jugadores”, mientras “las proyecciones (de cada encuentro) son de los entrenadores”.

“Argentina fue a buscar el partido más allá del rival que tuvo enfrente. Las gestiones de los partidos son de los jugadores y las proyecciones son del entrenador”, expresó.

Además, elogió a Francia: “Fue un equipo muy rápido en las transiciones y eso nos lo hizo sentir. El equipo siempre intentó hacer lo mejor posible, aunque sabíamos que había muchos jugadores rápidos en Francia y nos encontramos con un jugador increíble: (Kylian) Mbappé”.

“Pasamos a ganar el partido y nos duró poco, (Francia empató) en una jugada difícil de explicar”, dijo, y agregó que “el rival se apoderó de alguna falta de justeza colectiva” y “apeló a las contras en errores nuestros de posesión”.

“No es el ideal que yo como entrenador hubiera querido del funcionamiento del equipo, (pero) luchó hasta el final y pudo haberlo empatado en la última jugada”, expresó, y terminó diciendo: “Imaginábamos que Argentina iba a llegar mucho más lejos de lo que llegó”.