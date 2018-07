Kun Agüero: “Mientras me sigan convocando, voy a seguir estando”

Sergio Agüero aseguró que, pese a la frustración por una nueva eliminación en el Mundial, seguirá disponible para la Selección si Sampaoli “u otro técnico” lo convocan.

“Yo creo que mientras el técnico que esté, Jorge u otro, y me siguen convocando voy a seguir estando”, afirmó en declaraciones a la prensa el “Kun”, uno de los pocos que frenó en la zona mixta del Arena Kazán.

El delantero del Manchester City se lamentó por la oportunidad que perdió el conjunto albiceleste de conseguir un título a nivel mayores que se le niega desde 1993. “Obviamente creo que este Mundial nos agarró en una edad bastante justa, después como todos sabemos hay jugadores jóvenes, en mi puesto vienen atrás muchos nueve con gran proyección y obviamente uno da siempre lo mejor en el club para que me convoquen. Estamos tristes por la derrota, pero ahora ya está, hay que tratar de pensar en adelante”, indicó.

Al hacer un análisis, Agüero señaló: “Por momentos se jugó bien, otros se jugó mal, el balance es lo que se vio, que dimos todo lo que pudimos y hoy era un rival bastante complicado, con buenos jugadores que están entre los mejores del mundo a futuro. Era un partido difícil”.

“Creo que a veces cuando arrancás mal, por ahí es difícil tratar de hacer las cosas bien. Nosotros tenemos algo que no tiene nadie que es el espíritu y la actitud de querer ir a ganar, pero tenemos que adaptarnos a las cosas que pide el entrenador”, aseveró.

Biglia dijo adiós

El mediocampista del Milan anunció su alejamiento del combinado nacional y se esperanzó con que la próxima camada de jugadores “pueda trabajar con tranquilidad”.

“Ojalá que a los chicos a los que le toque venir primero puedan trabajar con tranquilidad y después tener a Argentina donde se merece. Hay que ser sincero con uno mismo y saber que se dio todo desde afuera y desde adentro. Ahora viene una camada muy rica”, manifestó.

Biglia negó saber si algún otro futbolista tomará la misma decisión de dejar la divisa albiceleste, como también lo hizo Javier Mascherano, y definió “lo mejor del equipo en el Mundial”, el partido frente a Francia.