Martín Tetaz: “La inestabilidad económica no va a parar hasta que se apruebe el Presupuest

El economista Martín Tetaz, reconocido columnista de Jorge Lanata, estuvo en Corrientes en el marco de las actividades del “Mes del Graduado de Ciencias Económicas” que realiza el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes.

Tetaz dialogó con El Litoral antes de realizar su disertación en un conocido hotel cinco estrellas.

“El dólar volvió a subir por dos cuestiones: vencían contratos de dólar futuro por 2.000 millones de dólares. Entonces hubo mucho pesos en la economía para comprar dólares, ahí hubo una inestabilidad puntal. Pero también tiene que ver con que el Gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo comprometió a hacer un ajuste fiscal, pero aún no se sabe cómo lo van a hacer. Son 200 mil millones de pesos menos en 2019, que van a tener que recortar”, explicó el economista.

“Hasta que no se apruebe un presupuesto y quede claro qué se va a recortar habrá inestabilidad. Esta semana la cuestión estuvo repleta de rumores, se especuló con que iba a haber un impuesto al turismo o un impuesto a las acciones. Las consecuencias están a la vista: una histórica caída de la bolsa y la gente se lanzó a comprar dólares”.

“Los rumores y el clima de inestabilidad continuarán hasta que el gobierno logre un acuerdo político con las provincias”.

“Nadie sabe de dónde van a recortar y muchas opciones no hay. El propio FMI le dijo al Gobierno que las jubilaciones ya no podían recortar, el gasto social tampoco. Entonces lo que te queda por recortar es la transferencia a las provincias, obra pública y subsidios a la energía. En esas variables se tiene que mover el Gobierno”.

Tetaz aseguró: “No hay chanches de no acordar con las provincias, porque el presupuesto que se apruebe tiene que tener esos recortes. No es fácil, no veo un escenario donde no se apruebe el presupuesto, ya que un 2019 con presupuesto prorrogado es muy difícil”.

“La inestabilidad económica y del dólar no van a esperar hasta que se apruebe el presuspuesto 2019”.

“Serán tres o cuatro meses más de inestabilidad que repercutirá en el dólar y en la economía, recién una vez que desaparezca la incertidumbre la cuestión se calmará, porque un dólar a 30 no tiene razón; es escandaloso”.

Disertación

Tetaz disertó sobre la economía de la felicidad ante los socios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes.

“La economía de la felicidad es una rama que empezó en los 70 con un economista llamado Richard Easterlin”.

“Lo que supone esta teoría es que no hay tal relación entre el ingreso y la felicidad, es decir lo que lo que pensábamos todos respecto a que la gente estaba mas feliz con su vida en Estados Unidos o Europa, es justamente al revés. La gente de Costa Rica por ejemplo es más feliz que la vive en Estados Unidos”.

“En el ultimo ranking mundial de felicidad Argentina, por ejemplo, salió mejor que Francia y Japón”.

“Los argentinos tienen un nivel de satisfacción de su vida, al menos subjetivo, superior al que existe en Francia”, reiteró.

“Tienen que ver con el efecto adaptación, nos acostumbramos muy rápido a las buenas como a las malas. Entonces uno piensa que con un aumento salarial va a estar mucho más feliz y la verdad es que al principio sí, pero nos acostumbramos rápido a tener más bienes y servicios. Tenemos casi el doble de lo que tenían nuestros abuelos y no necesariamente somos más felices. Estamos acostumbrados”.

“Vemos el mundial en pantallas planas de 40 pulgadas y eso antes era un cine y hoy no somos felices”.

“Estamos más pendiente del ingreso de los otros, que del nuestro, nos preocupa más el ingreso relativo que el absoluto. Hay investigaciones que comprueban que en algunas oficinas la gente prefiere ganar un poco menos pero más que los demás. Miramos el ingreso de los demás como una referencia de cuánto nos merecemos, somos animales sociales, nos organizamos jerárquicamente y en función de nuestros ingresos, pasa en todo el mundo. Incluso en países socialistas”.

“Los niveles de felicidad se miden mediante encuestas subjetivas que se hacen en todo el mundo desde la década de los 60; en Argentina desde los 80. Son respuestas subjetivas de cuán satisfecho estás con tu vida, si son muy felices, algo felices o pocos felices, y en función a las respuesta se cruzan esa variables con los niveles socio económicos”, explicó.