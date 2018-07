México elige presidente con protestas indígenas

Los votantes mexicanos acudirán a las urnas el domingo para elegir a un nuevo presidente, pero muchos indígenas amenazan con impedir la votación en sus comunidades en protesta por un sistema político que, aseguran, los tiene en el olvido.

Los mexicanos concurrirán a votar con la certeza de que el ganador será el candidato de centroizquierda Andrés Manuel López Obrador, que promete poner fin a la etapa neoliberal, acabar con la corrupción, ser firme con Donald Trump y gobernar para los más pobres.

Esta esperanza de “cambio” de la población mexicana se expresa en un determinante “voto castigo” contra la dirigencia tradicional, representada especialmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto y su Partido Revolucionario Institucional (PRI), enquistado en el poder desde hace más de 80 años.

Por eso, en medio del enojo ciudadano con Peña Nieto, que tiene un 20 por ciento de aprobación, y de los ataques a México del presidente estadounidense, López Obrador, de 64 años, tiene buenas posibilidades de ganar.

Desde noviembre, las 65 encuestas con metodología verificada reunidas en el sitio Oraculus pusieron al ex alcalde de México de manera constante en primer lugar, con una distancia muy amplia en los últimos sondeos frente al también opositor Ricardo Anaya, de centroderecha, y al oficialista José Antonio Meade, de PRI.

La inseguridad, la corrupción y el débil crecimiento económico pesarán en las urnas. “El estado de ánimo está fundado en el hartazgo, la desesperación y la indignación”, explica Irma Méndez, experta en temas electorales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en México.

Protestas

La perspectiva del cambio no ha logrado resonar entre los habitantes de pequeñas comunidades enclavadas en el paisaje boscoso del suroeste del estado de Michoacán.

Residentes locales han destruido la propaganda electoral en la zona y establecido bloqueos para evitar la llegada de las boletas. Autoridades han calificado de “inviable” la votación en 16 localidades cercanas y no es probable que se arriesguen a una confrontación para intentar forzar los comicios.

Entre las zonas en conflicto se encuentra la empobrecida comunidad de Nahuatzen, donde indígenas purépechas cultivan aguacate y se ganan la vida en pequeñas parcelas. El jueves, decenas de hombres bloquearon la entrada a la ciudad.