Perugorría: Castellanos comenzó a pagar al Concejo una millonaria deuda heredada

El actual Ejecutivo municipal de Perugorría, además de remitir el 4% mensual que le corresponde al Concejo, a partir del mes pasado comenzó a efectivizar un plan de pago destinado a cancelar una deuda heredada con el Legislativo que -sumada a las costas- asciende aproximadamente a $1.490.000. De esta forma -y en cumplimiento de lo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia- comenzó a regularizarse una situación que data de octubre del 2016.

Hasta diciembre del 2015 las dietas de los concejales eran abonadas por el Ejecutivo con cheques. Pero a fin de cumplir con la normativa vigente, en aquella oportunidad el Ejecutivo le solicitó a la mesa directiva del cuerpo deliberativo que creara una cuenta especial para -a partir del 2016- depositarle allí el 4% que le corresponde legalmente al Legislativo.

Sin embargo, el envío de esos fondos no se realizó en forma mensual. “En mayo ingresaron $120 mil y otros $140 mil en junio. Después de eso no volvieron a realizar otro”, contó tiempo atrás la presidenta del Concejo, Elisa Fernández, haciendo referencia a que durante el 2016 la intendencia depositó sólo $260 mil.

Debido a la falta de recursos, el último sueldo que cobraron los entonces concejales fue el de octubre.

Si bien plantearon al Ejecutivo la necesidad de regularizar los pagos, esto nunca llegó a concretarse. Por eso, al cumplirse un año sin percibir sus haberes, en forma unánime resolvieron acudir al STJ que tiempo después dio lugar al planteo.

En este contexto, el viernes 5 de diciembre del año pasado, la entonces intendenta fue notificada de la causa. Pero días después culminó su mandato y continuó el proceso judicial.

Si bien el nuevo Jefe comunal al principio de su gestión expresó que no estaba al tanto de la millonaria deuda judicializada, al ser informado oficialmente sobre el caso propuso efectivizar el pago en cuotas.

Primero lo planteó ante los ediles y luego lo formalizó ante el STJ.

Cuotas

La propuesta fue aceptada por el cuerpo deliberativo y por eso en la primera quincena del mes pasado se concretó el primer pago.

“La deuda por el 4% que no fue girado por más de un año, asciende a $1.200.000, de los cuales casi $700 mil corresponden a sueldos, tanto del personal como de los concejales en ejercicio en aquella oportunidad. Pero a ese monto también se suman otros $290 mil correspondientes a las costas”, explicó la concejal y presidenta del recinto, Elisa Fernández. Tras lo cual detalló que “en junio el Ejecutivo depositó $100 mil. De ese monto, el 20% fue para comenzar a pagar los honorarios del abogado y el 80% restante se distribuyó para sueldos, más precisamente para lo adeudado a dos secretarias y unos $20 mil de los 80 que le corresponden a Dolores Ayala, cuyo mandato en el recinto venció en diciembre pasado”.

A partir del presente mes el depósito seguirá siendo de $100 mil y el 20% corresponderá al letrado que representó al Legislativo. Mientras que lo restante se distribuirá entre Ayala y los otros tres ediles que siguen en funciones: Gonzalo Gómez, Gladys Vallejos y Fernández.

Una vez que se cancelen tanto los haberes adeudados como los honorarios del letrado, ingresarán a las arcas del Legislativo alrededor de $500 mil.

Ese dinero es parte del 4% que Lesieux no envió al Concejo y que no estaba destinado al pago de dietas.

“Estamos evaluando qué hacer con esos recursos. Entre las alternativas que analizamos está refaccionar la sala de sesiones y aportar para alguna actividad beneficiosa para la comunidad”, comentó Fernández. Al mismo tiempo aclaró que “de todas maneras, primero se debe concretar el giro de todos los fondos correspondientes”.

Independientemente del pago en cuotas de la deuda heredada de la gestión anterior, el actual Ejecutivo municipal liderado por Juan Ramón Castellanos -en lo que va del año- está cumpliendo con el giro mensual del 4% que le corresponde al cuerpo deliberativo.