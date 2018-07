Rusia examina a la favorita España

Después de albergar cuatro partidos durante la fase de grupos, el espectacular estadio de Luzhnikí recibirá hoy, desde las 11, un gran cruce de octavos de final de la Copa Mundial de la Fifa Rusia 2018: España, campeona de 2010 y una de las grandes favoritas al título, se medirá con el país organizador.

Las selecciones protagonistas llegan a esta eliminatoria con trayectorias dispares. El combinado español recorrió un camino no exento de altibajos, para terminar adjudicándose el Grupo B en una extraordinaria última jornada.

España no presenta un registro especialmente notable ante las selecciones anfitrionas.

Además, para este examen en concreto, a los problemas defensivos que atraviesa el equipo de Fernando Hierro se añadirá el hecho de ir a cruzarse con uno de los conjuntos más goleadores del torneo hasta la fecha.

“Tenemos que estar muy concentrados, con mucha ilusión y plantear un partido para explotar sus debilidades”, sostuvo el defensor Daniel Carvajal.

Rusia, en cambio, sufrió una decepcionante derrota por 3-0 ante Uruguay en el desenlace de su liguilla, y terminó segunda del Grupo A, aunque podrá consolarse pensando que le aguarda un encuentro en el estadio habitual de la Sbornaya, ante un público que abarrotará las gradas y se volcará con sus ídolos, como lo hizo en la excepcional actuación en el choque inaugural.

El revés ante Uruguay no ha influido excesivamente en los preparativos de Rusia para la segunda fase.

El equipo tratará de aprender de sus errores y pasar de página para plantarse de igual a igual a la temible España.