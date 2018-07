Sigue la ronda de consultas por un nuevo proyecto sobre el centro histórico de Goya

En Goya, el año pasado, fue aprobada la ordenanza 1.965 que además de delimitar el centro histórico de la ciudad, establece una serie de normas para las nuevas construcciones que se pretendan realizar en esa área. El actual Ejecutivo envió un proyecto que planteó como una alternativa a la mencionada legislación, por no estar de acuerdo con determinadas limitaciones a las edificaciones. Esta propuesta está siendo analizada en comisión y en ese contexto, los ediles están realizando una ronda de consultas con representantes de diferentes sectores. En tanto, desde las entidades Proyecto Goya, Defendamos Goya y el Museo Gauchesco Curuzú -en conferencia- anunciaron que no participarían de ese debate y anticiparon que, de ser derogada la ordenanza en vigencia, harán un planteo ante los estrados judiciales.

No obstante, los ediles goyanos continúan escuchando las opiniones de los ciudadanos e instituciones. Días atrás, concurrieron al recinto el ex concejal y ex director de Recursos Naturales de Corrientes, Sergio Zajarevich, y el ex intendente y miembro del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Jorge Osiris Galarza.

En el salón de comisiones “Mabel Barrile”, el primero en exponer fue Zajarevich, quien expresó que no observaba mucha diferencia entre la ordenanza actual y el proyecto del Ejecutivo sobre el centro histórico.

Luego, planteó que el Estado debe cuidar aquellas construcciones centenarias pero que “no se le debe impedir al propietario que construya, a menos que se pague para ello”.

En este sentido, agregó que se debería dejar sin vigencia la ordenanza N° 1.965 mediante otra que sea superior. Esto implicaría, según su criterio, hacer respetar las fachadas de las propiedades que se determinen que tienen un valor histórico y patrimonial, pero que “no se le puede decir que no al crecimiento de Goya”.

Asimismo, según lo informado desde el recinto, Zajarevich planteó que por la distribución de la ciudad hay construcciones de valor patrimonial que están por fuera de la delimitación de posible centro histórico, por lo que propuso que no se zonifique ni limite la altura de los edificios.

Por último, manifestó que tenía dudas sobre la legitimidad de la ordenanza 1.965 porque indicó que cuando se trata del uso de espacio público se necesita que la norma tenga una doble lectura e indicó que eso no se concretó en el caso de la mencionada norma.

Peritaje

A su turno, Galarza dijo que acudió al recinto para expresar su opinión como poblador de Goya.

“Es impensable lo que sucedió, que se aprobó sin debate previo, sobre tablas y a las apuradas”, afirmó al hacer referencia a la ordenanza N° 1.965. Al mismo tiempo expresó su duda sobre si se publicó en el plazo exigido para este tipo de casos. En este punto, anticipó que pedirá un peritaje digital porque indicó que estima que no se cumplieron los procedimientos legales necesarios para la vigencia de la norma.

Luego comentó que él había iniciado una construcción y que después le impidieron continuar con la obra lo que le generó pérdidas económicas.

Al término de ambas reuniones, desde el cuerpo deliberativo comunicaron que continuarán con la ronda de consultas a entidades y pobladores que deseen exponer sus propuestas sobre la normativa que debería regir para la protección del centro histórico.