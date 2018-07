Sobresale el mano a mano entre Victoria y Pingüinos

A lo largo de la jornada de hoy se completará la grilla de partidos del fin de semana del certamen que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón (Acfs). Recordemos que está en disputa la fecha 12 para la Primera A y la jornada 14 para las categorías del Ascenso (B y C).

En cancha de Hércules se presentará el líder de la A, Gráfica Victoria (20), a las 19.30, contra un difícil Pingüinos (15), que siempre le planteó lucha de igual a igual.

Otro partido que promete es el que sostendrán Bañado Norte (17) y Deportivo Fénix (14), desde las 22.30, en ese mismo escenario.

En la cancha del CEF N° 1, por su parte, El Cosmos (3) tratará de salir del fondo de la tabla de la A, y deberá sostener un duro compromiso contra Comunicaciones (16).

La grilla completa de partidos para hoy, correspondiente a las tres categorías del torneo Masculino, es la siguiente:

Cancha de Hércules

08.45: Olimpo vs. Los Troncos (C). 10.00: Centauro vs. Juniors (C). 11.00: Hebraica vs. Libertad (C). 12.00: Aplanadora vs. Deportivo Sur (C). 13.00: Gafa vs. Don Ocho (B). 14.00: Santa Teresita vs. Jaguares (B). 15.00: Talleres vs. Porto (B). 17.00: Mayorista vs. Deportivo Cichero (B). 18.00: Primos vs. Pinta Futsal (A). 19.30: Pingüinos vs. Victoria (A). 21.00: Panadería Romero vs. Barrio 17 de Agosto (A). 22.30: Bañado Norte vs. Deportivo Fénix (A).

Cancha del CEF N° 1

8.45: Lunes Culturales vs. El Santo (C). 10.00: Juan de Vera vs. Cofradía (C). 11.00: Acero Puro vs. Deportivo Perú (C). 12.00: Imperio vs. Hotel Hawai (C). 13.00: Submarino vs. Barrio 17 (C). 14.00: Sportivo Corrientes vs. San Gerónimo (B). 18.00: El Cosmos vs. Comunicaciones (A). 19.30: Marmolería vs. Nacional (A). 21.00: San Jorge vs. Cruz Diablo (A). 22.30: Boca Unidos vs. El Decano (B). 23.30: Internacional vs. Islas Malvinas (B).