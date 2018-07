Virasoro vuelve a recibir a los criadores de todo el Norte para el Pro a Pro 2018

El próximo miércoles en la ciudad de Gobernador Virasoro tendrá lugar el 24° Remate Anual Pro a Pro, uno de los eventos ganaderos más importantes que tiene la región y que todos los años reúne a criadores de todo el Norte del país. Para esta edición, las cabañas que integran este grupo productivo sacarán a venta 230 toros y 400 vaquillas de las razas Brangus colorado, Brahman y Braford.

Como todos los años, el encuentro es organizado por las cabañas Don José, La Higuera, Las Marías, San Alejo, San Vicente y Tavé Retá, todas ellas con sus campos en la región Noreste de la provincia de Corrientes, donde crían sus reproductores para sacarlos a venta con el martillo de Ganadera Aguapey SRL. Además, este año participan como invitadas las cabañas Garruchos, Casualidad, San Simón, Pirizal y La Angela.

“Es la concentración de reproductores a la venta más grande de la región”, señaló Ana Cavanagh, coordinadora del remate y administradora de cabaña Tavé Retá. En este sentido, dentro de la oferta de 230 toros que sacarán a venta, hay más de 160 Brangus colorado, ratificando a Virasoro como uno de los polos productivos más importantes de esta raza.

Fiel a su modalidad, el Pro a Pro propone una selección de reproductores de las cabañas participantes. “Habrá una concentración importante de la raza Brangus colorado, pero también es destacable que ofreceremos toros Brahman, raza pionera y cruzante”, comentó Cavanagh.

Los toros, “listos para salir a trabajar”, son criados en zona de garrapata, con la rusticidad suficiente para adaptarse a distintos campos del Norte del país. “Es alto el porcentaje de los compradores de reproductores que llegan desde Misiones, pero también vienen de Santiago del Estero, Salta, Norte de las provincias de Santa Fe y Córdoba, Entre Ríos y Corrientes por supuesto”, comentó la coordinadora del Pro a Pro.

Por su parte, Andrés Helbig, referente de la cabaña Tavé Retá, comentó que “casi todas las cabañas crían a estos animales en campos muy difíciles, con deficiencias de minerales en suelos y garrapatas en los campos; por eso a los campos que vayan estos reproductores es difícil que sean peores de donde se criaron, y eso habla de su gran adaptación”.

Héctor “Chacho” Ascué, martillero del remate, comentó que “estuvimos recorriendo las cabañas y la torada está muy buena; estos animales tienen el plus de ser criados en zona de garrapata y mío-mío, lo que atrae mucho a la gente”. El consignatario virasoreño estimó que “tenemos buenas expectativas, porque el criador sabe que en este remate puede encontrar el animal que necesite para su rodeo”. Ana Cavanagh agregó que “los toros y la vaquillas tienen garantías, las que están preñadas están certificadas y en el caso de los machos están listos para trabajar. Durante el año visitamos a los clientes y buscamos no perder el contacto, porque cuidamos la relación que no termina con el martillo del remate”, destacó.

Como viene sucediendo desde hace muchos años, las ventas del Pro a Pro 2018 estarán a cargo de Ganadera Aguapey SRL, con Héctor “Chacho” Ascué en el martillo. Para esta oportunidad, las condiciones de compra para el Pro a Pro serán con un plazo de 60, 90 y 120 días, con descuento del 10% por pago al contado y flete gratis para toros y vaquillas registradas. Además, se podrá operar con tarjetas “rurales” de algunos bancos, que ofrecen plazos especiales.

“Como todos los años, parte de la identidad de la marca del Pro a Pro, el productor compra un reproductor sin gastos porque no paga flete ni la comisión a la firma consignataria; es el vendedor quien asume los gastos”, destacó Cavanagh.