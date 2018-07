Valdés dijo que el voto joven y la paridad de género deben ser una realidad en Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés participó el lunes por la noche a la cena de la Juventu Radical en el Sindicato de Panaderos y se manifestó a favor del voto joven y la paridad de género. "La UCR debe ponerse a la cabeza de las transformaciones porque los radicales no somos conservadores", aseguró en un tramo de su discurso.

"El voto joven en Corrientes debe ser una realidad", afirmó Valdés en un audio difundido por Radio dos. Además sostuvo que si la Unión Cívica Radical no está "a la cabeza de las transformaciones, nos convertimos en conservadores".

“Lo mismo con el tema de la paridad de género: la UCR no le puede tener miedo", dijo y les preguntó a los militantes: "¿Qué alguien me diga quien duda de la capacidad de la mujer? Hoy en Corrientes debe ser el tiempo de la igualdad, de las mismas posibilidades para hombres y mujeres”.

Por úlitmo, el Mandatario recordó que en el Congreso votó "a favor de la ley de paridad de género para cargos electivos”. finalizó.

“El voto joven en Corrientes debe ser una realidad. La UCR Corrientes debe ponerse a la cabeza de las transformaciones porque los radicales no somos conservadores”, expresó el gobernador Gustavo Valdés en su discurso ante miitantes y dirigentes radicales en el Sindicato de Panaderos, dónde se realizó una cena de la Juventud Radical del Comité Capital.



“Si no estamos a la cabeza de las transformaciones, nosotros nos convertimos en conservadores. y la UCR no es un partido conservador. Es un partido de propuestas. Y el voto joven debe ser una realidad”, aseveró el doctor Gustavo Valdés.