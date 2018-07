“Los hinchas de Boca también me piden que le gane a River”

El 19 de agosto Racing recibirá a River en el Cilindro de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores y el mediocampista Ricardo Centurión contó que los hinchas de Boca le pidieron que los deje afuera del certamen continental.

"El sorteo me sacó una sonrisa... Son partidos que me gustan. Es especial. River tiene un plantel de mucha calidad y jerarquía... Y nosotros nos estamos armando bien. Los hinchas de Boca también me pidieron a través de las redes sociales que le gane por mi pasado", declaró Centurión en un mano a mano con TyC Sports desde Orlando, Estados Unidos, donde ambos equipos realizan la pretemporada.

Sobre el poco ritmo debido ante la falta de competencias oficiales, el 10 agregó: "Acá jugamos un amistoso contra una Universidad. Hay que mentalizarse y trabajar duro para sacar ese día lo mejor de cada uno y llegar con la chispa necesaria para andar bien. Tenemos que prestar mucha atención porque la Libertadores te deja afuera por cualquier detalle".

En cuanto al historial, Ricky enfrentó al Millonario en cuatro oportunidades y solo le pudo marcar un gol, producto de dos victorias, y la misma cantidad de derrotas.