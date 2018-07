Cambá Cuá y Deportivo Popular, punteros a fuerza de goles

Cambá Cuá, que arrancó el partido perdiendo, terminó por darlo vuelta imponiéndose 4 a 1 sobre San Marcos en uno de los cotejos que ayer cerraron la cuarta fecha del Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol.

El duelo se disputó en cancha de Huracán Corrientes y el resultado positivo le permite al Rojo seguir como uno de los punteros del certamen liguista.

El elenco cambacuacero perdía 1 a 0 al cabo del primer tiempo, con gol convertido para San Marcos por Diego Ortíz de penal a los 21 minutos.

Pero en la segunda mitad gracias a una buena labor colectiva y al destacado juego del brasileño Francisco De Souza y de Adrian Acevedo, no sólo que emparejó el marcador, también logró darle un vuelco ganador al partido.

De Souza y Acevedo se entendieron a la perfección y anotaron ambos los cuatro tantos del equipo dirigido por Walter Zacarías.

Tras un primer tiempo parejo en el que ambos equipos tuvieron cierto protagonismo a cuentagotas, recién en el complemento se vio lo mejor del cotejo. El director técnico Zacarías al observar que a Acevedo le faltaba un ladero para juntarse y buscar llegar al gol, lo mandó al campo de juego a De Souza y este fue la figura de la cancha.

El brasileño rotó por todo el sector de ataque, sin posición fija, lo mismo que Acevedo. Así a los 11 minutos el Rojo logró igualar, tras un centro de De Souza que Acevedo metiéndose entre los defensores rivales puso el pie para desviar al gol.

A los 24 minutos De Souza apareció por sorpresa y casi convirtió ante el quedo de la defensa, pero su remate se fue desviado. Pero un minuto después Acevedo pisó el balón y asistió al brasileño quien ingresó en forma decidida y tras gambetear al arquero estampó un merecido 2 a 1.

A esa altura del juego San Marcos no hacía pie y a los 30 minutos otra vez apareció De Souza para meter un derechazo alto al ángulo izquierdo de Fernando Martínez, después de un centro corto de su socio goleador Acevedo.

Para completar el marcador final a los 33 minutos el Rojo aprovechó un descuido del arquero de San Marcos, quien quiso jugar rápido y prácticamente le dejó el balón servido a los pies de Acevedo, quien tomó el regalo y lo canjeó por gol, para el 4 a 1 decisivo.

Lo dio vuelta

Deportivo Popular es el equipo que acompaña a Cambá Cuá en la cima de la A, ambos con 10 unidades cada uno. Ayer “Popu” caía por 2 a 0 contra Soberanía en cancha de Lipton (goles de Cristian Acevedo y Gerardo Amarilla), pero fue una furia goleadora en los últimos 15 minutos del partido en los que asestó sus cinco tantos (Gonzalo Vera, Enzo Ayala, Brian Cuyúa, Juan Flores y Julián Silva) para el triunfo final de 5 a 2.

Otros dos que inflaron las redes fueron Deportivo Mandiyú y San Jorge, que empataron 3 a 3 en el juego de primer turno en el estadio de Huracán Corrientes.

Boca Unidos no quiso ser menor y en su cancha goleó a Juventud Naciente de San Luis del Palmar por 5 a 0. En tanto que Lipton y Quilmes, en cancha del primero, cortaron con tanta emoción e igualaron 0 a 0.