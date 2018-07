Centro Histórico: ediles escucharon al titular de la Uocra y a ex funcionaria

Continuó la ronda de consultas en el Concejo de Goya para recabar opiniones de instituciones locales y vecinos sobre el proyecto de creación de un Centro Histórico en la ciudad, en busca de un sustento que pueda trascender el escenario polémico que abrió la Ordenanza N° 1.965.

En este sentido, recientemente los concejales recibieron las visitas del secretario general de la Uocra Goya, Víctor Julio Moreyra y de la ex coordinadora de Asuntos del Hábitat del Municipio, arquitecta Iris Mussio.

De ambas reuniones de la comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, tomaron parte los concejales Darío Zapata, Laura Manassero, María Elena Poggi, Jesús Méndez Vernengo, Ludmila Baldi Escobar y Luis Alberto Ramírez, además del secretario de Comisiones, Sergio Izquierdo.

Urgencia

En el encuentro, según se informó, en primer término, habló el secretario general del gremio de los obreros de la construcción, la Uocra. Al respecto Víctor Moreyra manifestó que “se dilató mucho esta cuestión. Ya habíamos hablado en la sede de la Asociación de Comercio, antes de la Fiesta del Surubí, y todavía no hay una decisión”.

Entonces, consideró que el tema “no puede esperar más”, pues “ya pasaron seis meses” , por lo cual “¿quién se hace responsable de este parate de la construcción?”, planteó y exhortó a los ediles a abocarse “en forma urgente a esto”.

Al respecto Moreyra aclaró que la Uocra “no está en contra de que se puedan proteger algunas casas históricas de la ciudad, pero queremos que se construya donde se puede construir (de la zona céntrica). No hay trabajo en la construcción”, remarcó.

Falta de información

A continuación, los concejales recibieron a la ex coordinadora de Asuntos del Hábitat del Municipio, arquitecta Iris Mussio, a quien acompañaron los arquitectos Sebastián Carrea y Emilia Beckley.

Mussio aclaró que “nunca pertenecí a Proyecto Goya” y “sí creo que es un actor genuino de la ciudad: son motores de cambios urbanísticos”. Dijo que estaba en el Concejo porque “habiendo conocido todo el proceso del ICE (Iniciativa Ciudades Emergentes) y viendo cómo se estaban manejando las cosas ahora me parece preocupante. Y lo que más noto es la falta de información que tiene la opinión pública en general”, lamentó.

“Tenemos que encauzar el desarrollo de Goya hacia lo sostenible y sustentable. El Código de Edificación no incorpora la palabra sostenible”, recalcó Mussio.