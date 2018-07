Corrientes, entre las tres únicas provincias donde creció la inversión directa de Nación

La provincia está entre las tres únicas del país donde creció en términos interanuales la inversión real directa y transferencia de capital por parte de Nación. Hasta mayo los envíos a Corrientes aumentaron un 5 por ciento en relación con igual mes de 2017.

En los primeros cinco meses de 2018 se remitieron a Corrientes en concepto de inversión real directa y transferencias de capital 1.109 millones de pesos. Esto es, el equivalente al 34 por ciento de la ejecución presupuestaria prevista para la jurisdicción este año.

Hasta mayo de 2017 Nación envió a la provincia 1.057 millones de pesos. Si se compara con igual período pero de este año, el crecimiento superó los 52 millones de pesos, lo que representa un aumento del 5 por ciento interanual.

Si bien el número pareciera no ser significativo, en relación con el acumulado de marzo cuando el crecimiento de las transferencias fue significativo, lo llamativo es que Corrientes se encuentra en un grupo de tres provincias donde crecieron estos envíos. En el resto del país hubo caídas, algunas estrepitosas, como Formosa, donde la reducción alcanzó el 55 por ciento.

En Catamarca las transferencias de capital e inversión directa aumentaron un 21 por ciento. En Neuquén, un 11 por ciento, según el Informe de Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional de Mayo de 2018. El trabajo fue elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap). Con una baja del 58 por ciento, San Juan fue la provincia donde mayor caída se registró en el país de las transferencias de capital e inversión real directa por parte la Nación. En segundo lugar se encuentran Formosa y Santiago del Estero. En tercer término, se ubica Misiones, con una reducción del 52 por ciento.

En Chaco hubo una merma del 35 por ciento a mayo de 2018; en la provincia de Buenos Aires, se contabilizó una baja del 32 por ciento. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto, la merma fue del 2 por ciento. Mientras que en Jujuy una caída del 27 por ciento.

La caída de las transferencias en el acumulado anual no es menor. Vale señalar que parte del acuerdo del Gobierno nacional con el FMI implica un recorte en la inversión directa y en la transferencias de capitales con destino a las provincias y a los municipios. Ante este escenario, la discusión por el Presupuesto 2018 se endurece con gobernadores, principalmente de la oposición.

“Durante los primeros cinco meses de 2018, las transferencias corrientes y de capital destinadas a provincias y municipios totalizaron cerca de 45.161,1 millones, de pesos lo cual constituye un 15,7 por menos que el monto devengado en igual período de 2017”, expresa el informe de Asap. Esto equivale a una caída de 8.385,6 millones de pesos aproximadamente.

“Las transferencias para gastos de capital registraron una baja muy pronunciada, del 33,3 por ciento interanual, que fue parcialmente contrapesada por la suba de las transferencias corrientes, que crecieron un 7,9 por ciento interanual”, indica el trabajo. “Es de destacar, para el caso particular de las transferencias de capital, que, a partir del año 2018, las transferencias que se realizan en el marco del Fondo Federal Solidario (FFS) tienen carácter extrapresupuestario, mientras que hasta el año pasado formaban parte del presupuesto de la Administración. Al considerar esta situación la retracción aludida previamente en los flujos de capital (-33,3 por ciento) desciende en 20 puntos (-13,2 por ciento interanual)”, señala el informe de Asap.

“En términos nominales, las transferencias corrientes sumaron 24.732,1 pesos, concentradas mayormente en las funciones Educación (12.244 millones de pesos aproximadamente), Seguridad Social (6.047,6 millones de pesos aproximadamente), Salud (2.993,7 millones d esos), y Relaciones Interiores (1.959,4 millones de pesos aproximadamente)”, sostiene el trabajo.

A modo general, según establece el informe de Asap, “en mayo de 2018 el nivel de gastos devengados resultó superior al de recursos percibidos en el mes, lo que derivó en un resultado financiero mensual de -17.695 millones de pesos”. “De esta manera, teniendo en cuenta el saldo negativo obtenido en los meses anteriores (-120.175 millones de pesos), el resultado financiero acumulado al mes de mayo constituyó un déficit de 138.321 millones de pesos, un 15,1 por ciento superior al de igual período de 2017”, indica el trabajo.



Las transferencias para gastos de capital registraron una baja muy pronunciada del 33 por ciento interanual.

La cifra

$145

Mil millones devengó la administración nacional a mayo de 2018 en concepto de intereses.

El dato

Los ingresos tributarios y de seguridad social aumentaron un 19 por ciento en los primeros cinco meses del año, en relación con igual período acumulado de 2017, según el informe de Asap.