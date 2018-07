Destinos que traspasan la pantalla

1. Túnez. La Guerra de las Galaxias

La primera entrega de La Guerra de las Galaxias fue rodada en diversos enclaves del desierto tunecino. Por ejemplo, las casas trogloditas de Matmata son el hogar familiar de Luke Skywalker. En el ksar (antiguo granero romano) de Ouled Soltane transcurren las divertidas escenas del bar de la saga de La guerra de las galaxias. Y entre las crestas del poblado bereber de Chenini sobrevuelan las naves futuristas en diversas escenas.

2. Nueva Zelanda. El señor de los anillos

Peter Jackson recorrió durante seis años Nueva Zelanda buscando dónde recrear los fantasiosos escenarios de El señor de los anillos, la trilogía escrita por J.R.R. Tolkien. Allí encontró los volcanes del P. N. Tongariro donde, desde la cresta del Ngauruhue, halló una visión del sobrecogedor Monte del Destino. Cerca de Auckland, en la isla norte de Nueva Zelanda, inmortalizó una docena de lugares como las granjas del pueblo de Waikato que usó para la aldea de Hobbiton

3. Templos de Angkor, Camboya. Lara Croft

Los vestigios del Imperio jemer, cuya época de esplendor se extiende entre los siglos IX y XV, sobreviven escondidos tras la vegetación de la selva camboyana, cerca de la ciudad de Siam Reap. La película basada en un videojuego narra las aventuras de Lara Croft, quien se enfrenta a misterios antiguos explorando ruinas en busca de tesoros perdidos. Los templos de Angkor muestran como, con el implacable paso del tiempo, la naturaleza termina por imponerse sobre el hombre. Así se han creado imágenes irrepetibles, donde la vegetación es la dueña de las ruinas, algo que resultó la mejor inspiración para recrear el mundo de Lara Croft.

4. Little Italy, Nueva York. El Padrino

En la imagen aparece la esquina de la calle Mott, en el barrio neoyorquino de Little Italy, a finales de los años 50. Aproximadamente 20 años más tarde, Francis Ford Coppola se desplazaría a este mismo lugar para rodar algunas de las escenas de la mítica película. Little Italy ha cambiado mucho desde que fuera el escenario de una de las películas de mafiosos más recordada de historia. Sin embargo, un paseo por sus calles, actualmente fundidas con el barrio chino, nos devuelve por un instante a esas escenas en blanco y negro con Robert de Niro como Vito Corleone.

5. Irlanda del Norte. Juego de Tronos

La serie Juego de Tronos encontró en este destino las localizaciones para recrear sus Siete Reinos. En el Parque Forestal de Tollymore, el camino de The Dark Hedges se convirtió en un bosque encantado. En la Calzada de los Gigantes –sobre cuyos bloques de basalto caminaban los protagonistas– y los alrededores del Parque Forestal de Tollymore el viajero recorre sitios reales que dan vida al castillo de Invernalia, el Nido de Águilas y las Tierras de los Ríos.

6. Parque Nacional forestal de Zhangjiajie. Avatar

Para llevar a cabo esta película, el director inventó una realidad nueva, un espacio completamente natural donde los protagonistas viven en plena armonía con un entorno que no ha sido modificado por la acción humana. La vegetación salvaje y las enormes montañas del parque se convirtieron en un símbolo de lo que James Cameron buscaba. Los pináculos de este parque nacional chino, situado en la provincia de Hunan, en el interior de China, crean un paisaje único. Para James Cameron, el director de Avatar, fueron una gran inspiración para inventar Pandora, el mundo imaginario en el que se desarrolla el argumento de la película.

7. Desierto de Wadi Rum. Lawrence de Arabia

Uno de los mayores mitos de la historia del cine es, a su vez, una oda a los paisajes del desierto. Concretamente del desierto jordano de Wadi Rum, el lugar que el director David Lean escogió para las inolvidables cabalgatas de Lawrence de Arabia y su inseparable amigo Sherif Alí.

A través de los planos del desierto rocoso de Wadi Rum, el director consigue transmitir el embrujo que crean este tipo de paisajes únicos. Un viaje a estos lugares pone los pies en el suelo al visitante y le reconcilia con su condición efímera frente a la naturaleza.

8. Isla de Ko Phi Phi, Tailandia. La Playa

La recóndita bahía de Maya Bay es el escenario real donde se rodó la historia del protagonista de este largometraje, un joven americano que llega a esta maravillosa playa para dejar atrás su vida y sumergirse en una comunidad supuestamente ideal, sin contacto alguno con la civilización del continente. En la costa sureste de Tailandia, en el mar de Andamán, brilla esta pequeña perla donde se encuentra el que fue el escenario de La Playa, un film protagonizado por Leonardo di Caprio y dirigido por Danny Boyle, que puso en el mapa la cristalinas aguas de las playas de este paraíso asiático.