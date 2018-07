En el tedeum, Stanovnik planteó: “¿Quién exige la pena de muerte sobre un inocente?”

La Iglesia Nuestra Señora de la Merced fue escenario del tradicional tedeum por el Día de la Independencia, presidido por el arzobispo de la provincia, monseñor Andrés Stanovnik. El obispo, más allá de repasar las raíces patrióticas del pueblo argentino, ante la presencia de mandatarios provinciales, aprovechó la oportunidad para exponer una crítica tajante con respecto al aborto.

A menos de un mes para que se realice en el Senado la votación de proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (pautada para el 8 de agosto), la iglesia católica nacional realizó una serie de actividades para manifestar su contundente rechazo. En esta misma línea durante el tedeum Stanovnik definió al aborto como “la pena de muerte sobre un inocente” y alentó a los presentes a evitar caer en fanatismos.

“En las interminables discusiones sobre el aborto fuimos testigos de la mayor mentira que jamás podríamos imaginarnos: que es bueno, saludable y verdadero matar a una criatura en el vientre de su madre. Nunca se nos habría ocurrido legalizar ese acto, si no hubiéramos olvidado lo que hacían nuestras familias frente a un embarazo no deseado. En esos casos difíciles siempre se buscaba salvar las dos vidas”, expresó monseñor Andrés Stanovnik al público. En primera fila se encontraba el gobernador, Gustavo Valdés; el vicegobernador Gustavo Canteros; el intendente capitalino Eduardo Tassano y demás autoridades.

Luego realizó una serie de preguntas que dejaban más definiciones que interrogantes, ya que el arzobispo dijo: “¿Quién nos exige ahora declarar la pena de muerte sobre un inocente? ¿De dónde nos viene esta confusión? ¿Cuál es el fin que se persigue con esta contradicción humana, cristiana y jurídica?”. A modo de respuesta mencionó a la primera pareja humana, que en los inicios de la vida se dejó engañar “por la pretensión de apoderarse de todo”.

Grieta

El arzobispo habló además de una nueva grieta generada por la despenalización del aborto expresando: “En el enfermo corazón argentino no termina de germinar un deseo sincero y profundo de encontrarnos y construir entre todos un destino común, en el que la defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, sea clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo”.

Asimismo, advirtió de la violencia que acarrean las discusiones de las “mentes fanáticas”. Concretamente, Stanovnik dijo que “cuando el ser humano, independientemente de su credo político o religioso, está dividido en sí mismo, se torna violento y hostil. Necesitamos estar muy atentos a no dejarnos engañar por las mentes fanáticas, sea que provengan de los ambientes políticos, culturales o religiosos. A esas personas o grupos se los reconoce por su carga de hostilidad, agresión y descalificación hacia todo aquel que no coincide con ellos. Este modo de ser no corresponde a la condición humana, y menos aún a quien opta por un estilo cristiano de vida”.

Vulnerables

Además de bregar en defensa del niño por nacer, parafraseando al Papa Francisco, el obispo instó a los presentes a proteger a los más vulnerables ya que expuso: “Igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud, y en toda forma de descarte”.

Para cerrar, instó a los presentes a practicar la generosidad y criticó a quienes acumulan riquezas para sí mismos. Luego con una bendición especial concluyó su mensaje, y la misa continuó con los tradicionales cantos de alabanza por el Día de la Independencia.