En Goya lanzaron una cruzada para comprar el teatro más antiguo del país

Con una velada “La Patria canta y baila”, en la noche del sábado, se concretó la reapertura oficial del Teatro Solari en Goya, el más antiguo del país. Así, después de una serie de reparaciones realizadas por la Municipalidad, en el citado espacio se desarrollan una variedad de actividades culturales. Pero ahora, el intendente Ignacio Osella anunció que el objetivo es comprar el inmueble. Y por ello, lanzó una campaña que implicará la apertura de una cuenta bancaria en la cual se podrán depositar las donaciones.

Desde la década del 90, existe a través de un contrato de locación, la Comuna hace uso de las instalaciones. No obstante, hace tiempo el objetivo es que el histórico teatro pase a ser parte propiedad del municipio.

En este contexto y tras realizar gestiones, finalmente la actual gestión liderada por Osella resolvió hacer una cruzada especial para reunir los fondos necesarios.

Fue así que, tal como informó El Litoral, en el acto de reapertura del teatro, el Jefe comunal oficilizó que se habilitará una caja de ahorro en dólares en el Banco Nación y buscarán que empresas, particulares, el Estado Provincial y Nacional contribuyan.

“Nosotros no podemos y no debemos darnos por vencidos, este trabajo es entre todos los goyanos. Este será un objetivo de esta administración”, afirmó Osella. Al mismo tiempo aclaró que de no reunir los fondos necesarios para concretar la compra “devolveremos a los contribuyentes esos dólares”.

Seguidamente, remarcó “los convoco acá a todos. Nadie estará excluido para que esto pueda ser de todos los goyanos”. Tras lo cual afirmó “quiero agradecer a todos, al dueño, a Tini, a Marcelo a Ana María, Lisandro, a los empleados que hicieron todo para abrir esto. Es importante caminar por un sueño y yo no descansaré hasta que este teatro sea de todos los goyanos y puesto en valor como corresponde”.

Luego de su alocución, como así también del secretario de Gobierno y Carlos “Tini” Sánchez, se desarrolló un espectáculo musical en el que actuaron el ballet oficial “Ana María Trainini”, la Orquesta Municipal, el grupo Integración, la banda militar “Puerto Argentino”, Nelly Blanco, Alejandro Depiaggio y Lorena Larrea Catterino.

El teatro municipal emplazado en Goya data de 1873. Destacan que se trata del más antiguo en el territorio argentino.