En la Catedral goyana, vicario expresó que “el aborto no es un derecho, sino un drama”

El vicario general de la Diócesis de Goya, monseñor Juan Carlos López, presidió ayer el tedeum por el 9 de Julio en la Catedral “Nuestra Señora del Rosario” donde recordó primeramente que “este día celebramos a “Nuestra Tierna Madre de Itatí” y transmitió a las autoridades el saludo del obispo Adolfo Canecín.

Luego, en un tramo de su homilía, destacó la “gran concentración que hubo el domingo en la Basílica de Luján en la misa por la vida” y que “refleja la gran preocupación que tenemos como Iglesia y, que tenemos como sociedad argentina”.

En este contexto, hizo referencia a la homilía pronunciada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina monseñor Vicente Ojea que, entre otras cosas dijo: “Estamos perplejos y doloridos ante la posibilidad de que se sancione la ley de despenalización del aborto. Sería la primera vez que se dictaría en la Argentina y en tiempos de democracia, una ley que legitime la eliminación de un ser humano por otro ser humano”.

Tras lo cual rememoró que “nos dice el Papa Francisco en su Carta sobre la Santidad: La defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada porque allí está en juego la dignidad de la vida humana siempre sagrada y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo.

Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y los ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte”.

Después, al dirigirse a las jóvenes consideró que “están inmersos en una cultura que muchas veces los envuelve y los confunde. Una cultura consumista que les dice: Con tu cuerpo hacé lo que quieras y también, vos pensá como quieras pero déjame a mí hacer lo que quiero”.

A lo que agregó “hemos recibido nuestra vida como don, por eso debemos cuidarla, tampoco somos dueños de otra vida humana.

Es otro cuerpo, otra vida sobre la que no tenemos poder. Chicos y chicas, el aborto no es un derecho sino un drama”, remarcó.