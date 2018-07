Irán a la Justicia por la filtración de un video íntimo de Nahir Galarza

¿Cómo se filtró? ¿Por qué? ¿Con qué intención? Todas esas son las preguntas que flotan en el aire luego de que se conociera el video íntimo de Nahir Galarza con Fernando Pastorizzo. Desde el sábado las imágenes, que tienen como protagonistas a los jóvenes, empezaron a recorrer celulares en lo que fue una viralización que ya no se puede detener. Ahora los abogados de Nahir presentarán un recurso de amparo y una denuncia para averiguar qué fue lo que pasó.

El 11 de junio se llevó a cabo la cuarta audiencia del juicio. Ese día había declarado un perito informático que accedió al celular de Fernando Pastorizzo. El hombre contó que existía un video íntimo de la pareja, aunque no aclaró de qué se trataba. Ante eso, el abogado de la querella, Juan Carlos Peragallo, pidió que se vaciara la sala y así poder mostrar ese video, con la idea de que quedara articulado el vínculo que unía a los jóvenes.

Pero los jueces no aceptaron el pedido y dijeron que en todo caso lo mirarían en la intimidad. Nahir en ese momento comenzó a llorar. Su llanto fue cada vez más angustiante y fuerte, por lo que su abogado pidió que fuera retirada de la sala. Luego de seis horas de audiencia, tanto los jueces como los abogados de la querella se retiraron del lugar. Pero sólo quedó el fiscal Rondoni Caffa.

La joven entonces volvió acompañada por las dos policías que la custodiaban y lo encaró directamente a él: “¿Es necesario que muestre ese video? ¿Por qué lo quiere mostrar? Si usted muestra ese video va a ser el responsable de que yo me suicide”.

A partir de ese momento empezaron a circular videos sexuales falsos en donde se mostraban a chicas que tenían un aspecto parecido al de Galarza, pero ninguna era ella. Hasta el sábado, cuando ahí sí se conoció el verdadero, ese que muestra a la pareja de día en el comedor de la casa de ella. La prueba podía servir para descartar así lo que Nahir había declarado: que ella veía a Fernando sólo de madrugada.

El problema es que ese video nunca debería haber salido de la esfera de las personas que participaron del juicio. Las imágenes estaban en manos de los peritos informáticos, los abogados de la querella, la defensa, los fiscales y los jueces. El que decidió filtrarlo fue alguno de ellos.