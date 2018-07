Itatí: Castagna llamó a rezar como método más eficaz que las campañas de pañuelos

Desde el primer minuto de la jornada de ayer, en Itatí comenzó a desarrollarse la celebración de su Fiesta Patronal que además coincide con un nuevo aniversario de la declaración de la independencia Argentina. Hubo un acto cívico, misas y procesiones. Mientras que la homilía central estuvo a cargo del arzobispo emérito de Corrientes, Domingo Salvador Castagna, quien advirtió sobre el riesgo de confiar sólo en la eficacia de las campañas de pañuelos porque consideró que mayor poder tiene la oración.

Este mensaje lo brindó, según pudo saber El Litoral, en la misa que se celebró aproximadamente a las 16 en el Santuario de la Virgen de Itatí

“Es un día significativo para la Patria, celebramos la independencia, pero acá también el día de Nuestra Señora de Itatí”, comenzó diciendo. Tras lo cual indicó que al celebrar la independencia, “miro a la Virgen y digo, tú eres la gran independizadora de los hombres; ¿por qué?”. A lo que respondió que como “Madre del Hijo de Dios” nos “independizó del pecado y la muerte”,

“Nadie se independiza de nadie, si no se independiza del pecado y la muerte. Gracias a Dios nos hace libres, de verdad”, acentuó.

Luego, comentó que entre los motivos para celebrar figuraba que “en la Basílica de Luján, una de sus casas, muy querida en la Argentina, se reunió una multitud”. Y ahí hizo hincapié en que fue “para pedirle a la Virgen que cuide a sus hijos más pequeños, más pobres, más indefensos, que son los no nacidos y que inspire a los legisladores de nuestra Patria para que no voten una ley de muerte”.

No nacidos

Al mismo tiempo, agregó: “Hoy nosotros aquí también podemos hacer ese pedido a la Virgen, suplicar su intercesión para que esos legisladores que hemos elegidos respeten la vida de nuestros argentinos no nacidos”.

Asimismo, insistió “oremos por la conversión de quienes irresponsablemente quieren votar por la muerte de los más pequeños, inocentes hijos de la Patria”.

Posteriormente, Castagna volvió a invitar a rezar e hizo especial hincapié en la importancia de “reunir al pueblo para orar”.

En este punto, relató una anécdota entre el entonces Papa Juan Pablo II y colaboradores y la importancia que él ahora Santo, le otorgaba al poder de la oración.

El padre Feliciano de los Mozos, según lo indicado por Noticias Itateñas, antes que concluyera la misa le solicitó al Vicegobernador la construcción de una bici senda asfaltada, que se extienda desde el “empalme” hasta la localidad.

Pañuelos

En este contexto, advirtió sobre “el riesgo de otorgar toda la fuerza, todo el vigor, toda la eficacia a las campañas, de pañuelos verdes, de pañuelos celestes” y “no dar a la oración la importancia que tiene”. Asimismo, subrayó que “lo mas importante para la Iglesia es rezar, rezar conmueve el corazón de Dios”. Por eso, volvió a plantear “mis hermanos oremos a la Virgen, en este día suyo, de fiesta. Ella va a hacer fracasar algunos intentos diabólicos, producidos por el pecado de los hombres”.

“Recemos, pidámosle humildemente, desde donde estemos, quizás en el más profundo anonimato. Recemos y la oración unida de toda la iglesia, es todopoderosa, consigue lo que suplica”, remarcó.

Concluida la misa presidida por Castagna, a las 19 se realizó otra celebración religiosa en la Basílica, y las actividades por la Fiesta Patronal concluyeron con la tradicional procesión de antorchas.