La Asociación Israelita Latina de Corrientes, participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro ex presidente Dr. Jose Sasson y elevan una oración en su bendita memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Israelita en el día de ayer. Servicio Velatorio De Bonis y CIA S.R.L. La Rioja 542 Te. 4424336 – 4427072 Corrientes. c/391

Dr. JOSE SASSON

Carlos Jorge Irigoyen y familia participan con Profundo dolor del fallecimiento del padre de su amigo Isidoro y acompañan en tan doloroso momento a Isidoro, Vanesa, Ariane y Martina. c/393

Dr. JOSE SASSON

Ignacio Irigoyen y familia participan con profundo dolor del fallecimiento de Don José y acompañan a Isidoro y familia en tan doloroso momento. c/393

Dr. JOSE SASSON

Victoria Irigoyen e hijos participan con profundo dolor del fallecimiento del abuelo de Ariane y Martina y acompañan a Isidoro, Vanesa, Ariane y Martina en tan doloroso momento. c/393

Dr. JOSE SASSON

Martín Irigoyen participa con profundo dolor del fallecimiento del abuelo de Ariane y acompaña a Isidoro, Vanesa, Ariane y Martina en tan doloroso momento. c/393

Dr. JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. El Ing. Gustavo Falcione, su esposa Adriana Camino e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, deseando que Dios lo tenga en su Santa Gloria y resignación para sus familiares.

Dr. JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. Roque Rebak, May Piazza, Matías y Sergio Andrés participan con profunda pena el fallecimiento del amigo ejemplar. Acompañan a Betina e Isidoro y sus familiares en este momento doloroso.

Dr. JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. La comunidad universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE participa con pesar del fallecimiento del Profesor Dr. José Sasson, y acompañan a su familia en este doloroso momento.

Dr. JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. El Decano Dr. Mario Villegas y la Vicedecana Dra. Hilda Zárate de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE participan con profunda tristeza del fallecimiento del Profesor Dr. José Sasson, ejemplo de docente universitario y de hombre de bien, acompañando a su familia en este doloroso momento.

Dr. JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. Los amigos que lo querían y respetaban mucho de la mesa del Guaraní participan con profundo dolor su fallecimiento. Noel Breard, Koki Barberan, Quico Paparo, Jorge Braun, Golo González Cabaña, Jorge Pérez Rueda, Joseli Dauskez, Humberto Romero, Jorge Zimerman, Carlos Luque, Germán Weiz, Rafael Vallejos, Enrique Garro, Alejandro Karlen, Negro González Cabaña, Paco March, Paco Lokett, Mario Ramírez, Diego Pellegrini, Carlos Fagetti, Rubén Civetta, Ricardo Paladini, Ricardo Burella.

Dr. JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. Raquel Menace, Cynthia y Leonardo Menace Fanny y Emilio Menace, participan con profundo dolor su fallecimiento.

Dr. JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. Azuri y María Ester Beraja, sus hijos Mauricio, Javier, Emilio y Gabriela participan con profundo dolor su fallecimiento.

Dr. JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. Goyo Prieto y los amigos de la mesa Nº 10 de la Confitería del Hotel Guaraní… despiden al maestro… con profundo dolor, respeto y admiración. Descansa en paz.

Dr. JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. El Dr. Noel Breard y su esposa Dra. Verónica Torres acompañan con profundo dolor al querido amigo y piden por sus familiares.

Dr. JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. El Sr. José Enrique Mazza y Sra. Graciela B. Romero de Mazza participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

Dr. JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. Guillermo Miguel Álvarez, María Mercedes Soulard, sus hijos Ma. Guadalupe, Ma. Luciana y Leandro, Juan Martín y sus nietas Ma. Agustina, Ma. Inés y Martina participan su fallecimiento y acompañan a Betina, Gustavo, Laila y Elien en este momento de dolor.

Dr. JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. Gladys Esperanza, Hilda Veglia, Prince Verdaguer, Ma. Mercedes Soulard, Gina Meza, Laura Aguilera, Any Korniloff y Alejandra Meza abrazan a la querida amiga Betina.

JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. Rubén Darío Sadi y Emilia Gómez de Sadi participan el fallecimiento de su dilecto amigo y acompañan a su familia en este difícil momento.

JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. Facundo Sadi participa el fallecimiento del apreciado Profesor y ruega una oración en su memoria.

JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. Los integrantes de la Cátedra B de Derecho Administrativo II de la Facultad de Derecho lamentan profundamente la pérdida del querido Maestro quien contribuyera con auténtica vocación docente y ética a la formación de varias generaciones de procuradores, escribanos y abogados, y a su formación como docentes, como Profesor Titular de la cátedra.

JOSE SASSON

Falleció el 08/07/2018. Dr. Luis María Rey, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez y Dr. Jorge Gustavo Rey Vázquez, participan con profundo pesar el fallecimiento, del gran amigo, consagrado profesor del derecho administrativo, distinguido profesional del derecho y destacado en el desempeño de la función pública, les desean sinceras condolencias a sus hijos, nietos y demás seres queridos, y esperan que tengan ellos el consuelo que concede Dios Todopoderoso.

JOSE SASSON

Falleció el 08/07/18. El Directorio, gerentes y personal de Aguas de Corrientes participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. c/392

JOSE SASSON

Falleció el 08/07/18. Pablo Chamas y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este difícil momento. c/392

JOSE SASSON

Falleció el 08/07/18. Jorge Gutnisky y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. c/392

JOSE SASSON

Falleció el 08/07/18. María Luisa Honnorat participa con dolor su fallecimiento. c/392

JOSE SASSON

Falleció el 08/07/18. Jorge Luis Chamas, Gabriela Bernnes de Chamas e hijos participan con hondo pesar su fallecimiento, elevando una oración en su memoria. c/392

JOSE SASSON

Falleció el 08/07/18. Enrique Smith Estrada y Carolina Chamas de Smith Estrada participan con hondo pesar su fallecimiento. c/392

JOSE SASSON

Falleció el 08/07/18. Raúl Marasco y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando una oración en su memoria. c/392