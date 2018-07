La Provincia alista el cronograma de pago del plus mensual con aumento

El Gobierno provincial abonó la semana pasada el plus extraordinario no remunerativo de 500 pesos, y desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que ya están trabajando en la liquidación del adicional remunerativo mensual que a partir de este mes pasará de $3.550 a $4.500. Se espera que el cronograma de pago se dé a conocer en los próximos días.

De acuerdo a lo anunciado, este beneficio se incrementa a partir de este mes como parte de una medida salarial para mantener el poder adquisitivo de los estatales provinciales y acumula una mejora del 40 por ciento durante este año. “Instruidos por el gobernador Valdés y en articulación con el Banco de Corrientes S.A, el Ministerio de Hacienda y Finanzas trabaja en el diseño de los distintos cronogramas de pagos salariales previstos este mes, que son el plus extraordinario de $500, el adicional remunerativo de $4.500 y los sueldos correspondientes”, afirmó Vaz Torres.