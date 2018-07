Sebastián Beccacece asumió en Defensa y Justicia

Sin tiempo que perder y demostrando que las cosas no estaban bien con Jorge Sampaoli, Sebastián Beccacece ya asumió en Defensa y Justicia.

Tras una tormentosa estadía en Rusia, el entrenador Jorge Sampaoli se quedó sin parte de su cuerpo técnico con la selección de Argentina.

Su ayudante de campo Sebastián Beccacece, el auxiliar Nicolás Diez y el segundo preparador físico Martín Bressan rescindieron contrato de "mutuo acuerdo" con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El sábado, Beccacece fue presentado como nuevo técnico del club Defensa y Justicia de la liga argentina y ayer ya tuvo su primer entrenamiento.

La noticia de la salida de Beccacece del seleccionado argentino ocurre en momentos en que la AFA intenta acordar con Sampaoli su desvinculación luego de la decepcionante presentación de la Albiceleste en el Mundial de Rusia, donde cayó en los octavos de final ante Francia.

Tras su primera práctica en el Halcón, el técnico dio una conferencia de prensa y contó que "decidí darle un fin a la relación de trabajo con Jorge Sampaoli y lo que tenía para decirle se lo dije en la cara".

Asimismo, negó que haya discutido con el técnico delante del plantel argentino: "nunca discutí con Sampaoli delante de un jugador".

Y apuntó contra el DT marcando que "en la Selección Argentina no se dieron las cosas como esperábamos, sobre todo desde la conducción directa”.

"Yo aportaba lo que veía, pero la decisión final siempre fue de Jorge", aunque subrayó: "Todo el año que estuve con Sampaoli en la Selección fue de crecimiento y de aprendizaje".

Sobre la relación con los futbolistas aseguró que "era cercana y tengo palabras de agradecimiento con los 23". Sobre Messi, dijo que "he tenido una relación muy lindo, siempre me generaba una sonrisa por lo que hacía dentro del campo de juego".