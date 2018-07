Causa Ciccone: Boudou logró posponer un mes la sentencia

El Tribunal Oral Federal 4 suspendió ayer la continuidad del juicio por la compra de la ex Ciccone Calcográfica hasta que una instancia superior resuelva la recusación del ex vicepresidente Amado Boudou contra uno de los magistrados. Es que los jueces Gabriela López Iñíguez y Guillermo Costabel, si bien rechazaron la recusación de Boudou contra su colega Pablo Bertuzzi, también habilitaron la instancia de apelación para que el planteo se defina en la Cámara Federal de Casación Penal. La audiencia se reanudará el 7 de agosto con las últimas palabras de los acusados, con lo cual la lectura de la sentencia prevista para el próximo jueves quedó suspendida. Más temprano, Boudou y su amigo, el empresario José María Núñez Carmona, recusaron al presidente del Tribunal Oral Federal 4, que los juzga por la compra de la ex Ciccone Calcográfica. Las defensas de ambos imputados recusaron al juez por ser el candidato elegido por el Gobierno nacional para ocupar una vacante en la Cámara Federal mediante un traslado definitivo.