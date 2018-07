Hay que juntarse

Tras varias etapas cumplidas y con el fin de abarcar el mayor número de productores posibles, sobre todo en el estrato de los pequeños y medianos, el Plan Ganadero Provincial encara a partir de este año un plan de reconversión, que busca fortalecer la actividad agropecuaria a través de la producción autóctona de forrajes y todo el proceso de esa cadena productiva. En esta nueva etapa, el programa busca la conformación de grupos de productores que busquen adoptar tecnologías de proceso que les permitan mejorar sus niveles productivos. Y la respuesta fue inmediata, ya que en poco más de 40 días, hay unos 35 grupos de trabajo ya conformados.

En el primer lustro, el programa apuntó a su presencia en territorio a través de capacitaciones y asistencia con insumos, mientras que en una segunda se busca un trabajo más articulado entre productores para lograr el autoabastecimiento para su rodeo.

Eduardo Ortíz, coordinador del Plan Ganadero Provincial, consideró que la nueva etapa de reconversión permitirá intensificar la adopción de tecnología por parte de los productores, con fuerte hincapié en la conformación de grupos para recibir las capacitaciones en tecnologías y también los insumos.

Desde su planificación, el programa tenía dos etapas: una 2010-2015 para trabajar sobre el territorio y que el productor comprenda que utilizando tecnología, básicamente de insumos y el asesoramiento técnico, pudiera mejorar todas las etapas productivas en la ganadería.

“Los primeros cinco años se transitaron con mayor o menor éxito respecto a resultados físicos, difícil de medir, pero con un éxito contundente en lo que es trabajo territorial; es decir, la gente conoce en toda la provincia que hay un gobierno provincial comprometido con la producción ganadera que desde 2010 viene trabajando y cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer”, explicó Ortiz. Y remarcó: “en toda la provincia se ha cumplido con cada camión, equipo, insumo, charlas técnicas; o sea, con todo lo solicitado se ha cumplido”.

Para esta segunda etapa, el objetivo es la evaluación de resultados promoviendo el trabajo integrado entre los productores. “Ahora queremos ser más exigentes y poder ya comenzar a medir resultados, y demostrar que estamos haciendo las cosas bien y que, si el productor adopta la tecnología adecuada, puede mejorar la renta de su empresa, independientemente del tamaño que sea”, explicó Eduardo Ortíz.

El técnico del programa, que depende del Ministerio de Producción, explicó que con la conformación de estos grupos de productores que se encaró en la segunda etapa del plan, “se busca básicamente poder mejorar la adopción de tecnologías. El pequeño productor es un productor que no ha recibido extensionistas o no ha tenido tanto acceso a las tecnologías en ganadería. Hay muchos productores que son de ganadería de subsistencia, pero no por eso no pueden mejorar sus manejos o su productividad”.

En este sentido, Ortíz sostuvo que “lo que queremos al hacer grupos, es juntarnos una vez por mes y hablar de tecnologías de proceso. Son tecnologías que no significan mayores costos de dinero, sino hacer las cosas de un modo diferente, para tratar de obtener un resultado mejor. Eso es lo que buscamos en el estrato de los pequeños productores”.

Desde que se puso en marcha esta nueva etapa del plan, la conformación de grupos de trabajo fue continua en las distintas regiones de la provincia. Hasta la semana pasada se habían conformado 33 grupos de pequeños productores y otros 5 grupos de medianos y grandes ganaderos. “Habla de la avidez del productor por superarse, por mejorar lo que vienen haciendo”, consideró Eduardo Ortíz.

Desde el programa provincial confían en poder alcanzar el mayor número de productores posibles. “Nosotros tenemos mucho territorio y contacto con el productor, pero de forma individual. Ahora en grupos la cosa es más sencilla. Hay una avidez de los productores por agruparse y comprometerse. Vamos a seguir promoviendo este trabajo”, explicó Ortíz.

No obstante a la conformación de estos conjuntos de ganaderos, el coordinador del plan aclaró que “hay una serie de pautas para cumplir, no es solamente juntarse un rato. Hay algunos requisitos que tiene que comprometer el productor. Esto tiene que terminar dentro de cuatro años con una gran base de datos de los productores y poder medir las mejoras productivas”.

Si bien los resultados hasta el momento son difíciles de medir, la realidad marca que los productores que fueron adoptando las tecnologías que promueve el Plan Ganadero para la mejora en la producción de kilos de carne por hectárea fueron notorias. “Cada productor que recibió una bolsa de balanceado o sembró una hectárea de pastura, pudo ser más eficiente y eso nos satisface”, señaló el coordinador del plan.

No obstante, el desafío hoy pasa por hacer aún más eficiente el uso de esa pastura o ese insumo. “Tenemos que producir más y mejor, y para eso vamos a seguir trabajando”, señaló Eduardo Ortíz.