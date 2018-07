May reafirma su autoridad tras renuncias por el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, actuó para reafirmar su autoridad el martes, tras la renuncia de dos destacados miembros de su gabinete en medio de ataques a sus planes de Brexit, logrando el apoyo de muchos de sus ministros, incluido un destacado euroescéptico.

May dijo que presidió una reunión “productiva” de su gabinete, sin dejarse influir por la dimisión del secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson; y el negociador del Brexit, David Davis, que sacudieron a su gobierno el lunes.

Entre los que respaldaron a la primera ministra resalta el ministro de Medio Ambiente, Michael Gove -un destacado defensor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea junto con Johnson en el referendo de 2016-, quien aseguró que no renunciará.

A falta de menos de nueve meses para que Reino Unido abandone el bloque, May sigue defendiendo su plan de un Brexit “amistoso con los negocios”.

Todo parece indicar que su postura provocará una rebelión en su Partido Conservador, donde los seguidores de línea dura del Brexit están molestos con sus planes de negociar “una zona de libre comercio de bienes” con la UE.

Sobre una fotografía de su gabinete, incluido sus nuevos secretario de Exteriores, Jeremy Hunt, y ministro del Brexit, Dominic Raab, May escribió en Twitter: “Productiva reunión de Gabinete esta mañana con la mirada puesta en una atareada semana”.

Su portavoz dijo que dio la bienvenida a los nuevos miembros del gabinete y que luego debatió la publicación de un documento de política -el denominado “libro blanco”- sobre las futuras relaciones de Reino Unido con la UE y la aceleración de los preparativos en caso de que no se llegue a un acuerdo en las negociaciones con Bruselas.