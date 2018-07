Melany apareció a salvo: dijo que visitó a un amigo

Fue hallada ayer Melany Agustina Aguiar, quien desapareció el pasado viernes 6 de julio luego de haber ido a la Facultad de Agronomía, donde hace el CBC de Medicina.

La joven de 19 años fue encontrada sana y salva en la localidad bonaerense de Del Viso, partido de Pilar. Un vecino que estaba dentro de una panadería la reconoció y avisó al 911.

En la dependencia policial, al ser consultada sobre su desaparición, la chica reconoció ante los oficiales: “Fui a visitar a un amigo”.

Fue encontrada en una panadería ubicada el cruce de calle Olavarría y Ruta 26 de Del Viso.

Al momento del encuentro Melany se hallaba sola, sin ninguna compañía. Sin embargo, la joven destacó que estaba en esa zona porque había ido “a visitar a un amigo”.

Por su parte, Natalia, tía de Melany aseguró que a su sobrina “la encontraron sola”.

“Cuando la vea la voy a abrazar, le voy a decir que la quiero mucho y que la vamos a seguir a todos lados. Que lo que quiera hacer de su vida, siempre va a ser libre. Nació de nuevo para mí”, manifestó ante los medios.

La familia de Melany había perdido contacto con ella el viernes pasado, temprano, cuando acudió a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde cursa el Ciclo Básico Común (CBC).

Las joven fue vista por sus compañeros en los pasillos de la facultad.

Luego, cámaras de seguridad la enfocaron cuando salía de la institución y tomaba un colectivo hacia la zona Norte del conurbano.

Justamente, fue en la localidad de Boulogne donde se había registrado la última señal de Melany.

Cristian Ritondo, ministro de Seguridad provincial, confirmó la noticia y aseguró que Melany se fue de su casa “por voluntad propia”.

“Lo que dijo fue que lo hizo por voluntad propia, que no fue obligada por nadie. Ahora decide la Justicia cuáles son los pasos a seguir. Ella está contenida. Por lo que tenemos, estuvo pernoctando en la calle, en lugares públicos. No se resistió para nada. Está bien psicológicamente”, agregó el funcionario.

“Gracias a Dios está perfecta. Ahora la van a traer para acá. Dios y mi madre me enseñaron que hay que ser agradecida a toda la gente que nos ayudó. Les doy las gracias por todo lo que hicieron”, contó Mabel, la abuela.