Peña sobre Presupuesto: “Vamos a escuchar todas las propuestas”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confió en que la Casa Rosada alcanzará un acuerdo con los gobernadores y el Congreso para aprobar el proyecto de Presupuesto 2019 que respete el cumplimiento de la meta de reducir a 1,3% el déficit fiscal.

“La gran mayoría coincide en ser respetuosa de la meta de 1,3% de déficit fiscal que nos hemos trazado y que hemos acordado con el FMI. Tiene que ver con llegar a un acuerdo que permita despejar la incertidumbre que genera un déficit fiscal y fortalecer el federalismo”, aseguró Peña al término de la reunión de Gabinete de ayer.

Peña garantizó que en el Gobierno escucharán “todas las propuestas para tratar de llegar a un acuerdo”. Asimismo, consideró que no detectan una postura única de los gobernadores sobre si negociarán con todos sentados a la misma mesa o de forma individual.

“Lo importante es apostar al diálogo que no tiene que ver sólo con los gobernadores, sino también con el Congreso”, insistió el jefe de ministros. Además, ratificó que al mismo tiempo que se busca cumplir con la reducción del déficit también apuntan a “seguir bajando impuestos” para fortalecer al sector productivo.

Desde la jefatura del interbloque de diputados justicialistas que responde a los gobernadores, Pablo Kosiner consideró improbable la aprobación del Presupuesto 2019 sin que se lleve a cabo una discusión en el Congreso, “aunque esa es la intención del Gobierno”. “Tenemos que esperar que el Gobierno empiece a plantear cuáles son las pautas del presupuesto para arrancar la discusión. No creo que pueda ser factible probar un presupuesto sin discusión y esa es la intención del Gobierno”, manifestó Kosiner. “El Gobierno tiene muchas contradicciones en temas como impuestos y obra pública, y esto nos preocupa porque no está claro”, añadió en declaraciones a radio FM La Patriada.

El Ministerio de Hacienda envió la semana pasada al Congreso un adelanto del Presupuesto 2019 que estipula una inflación del 17 por ciento para el año próximo, un crecimiento económico del 2 por ciento y un dólar que será determinado libremente en el mercado, entre otros puntos.

Consultado sobre la posibilidad de que el presupuesto sea aprobado a “libro cerrado”, el legislador aseguró que “nunca se dio esa situación” y consideró que tampoco se concretará ahora. Explicó que el déficit de las provincias es menor a un punto del PBI, mientras que el déficit del Estado nacional es de casi 7 puntos.